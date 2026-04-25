"Vaca Muerta tiene rendimientos de clase mundial", dijo el presidente de YPF

Horacio Marín, presidente de YPF expresó que Vaca Muerta "tiene rendimientos de clase mundial y que puede superar los desarrollos shale de Estados Unidos".
En el marco del V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales, organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE) de Argentina, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que Vaca Muerta ya alcanza estándares internacionales de productividad y puede posicionarse por encima de los desarrollos shale de Estados Unidos.
Durante su participación, Marín presentó los lineamientos del Plan 4x4 de YPF, una estrategia orientada a multiplicar por cuatro los resultados de la compañía en cuatro años, basada en la maximización de la eficiencia operativa, el foco en el petróleo y la gestión en tiempo real de las operaciones. En ese sentido, sostuvo que "el objetivo de YPF es que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en 2030 a partir del desarrollo pleno de Vaca Muerta".
El ejecutivo también subrayó la necesidad de sostener la competitividad a través de mejoras operativas: "Las productividades las tenemos que generar con eficiencia, no con devaluación. Vaca Muerta tiene rendimientos de clase mundial y está a la altura, e incluso por encima, de los principales desarrollos shale de Estados Unidos".
Marín trazó un panorama de crecimiento exponencial para la compañía y la industria energética local, en un discurso centrado en la eficiencia operativa y la apertura de mercados internacionales. “Estamos en el pico histórico de YPF y en los próximos tres años se va de escala; habría que ir dos veces a lo que produce hoy”, explicó Marín, quien además proyectó un horizonte exportador de unos US$45.000 millones anuales hacia inicios de la próxima década.
En términos de rentabilidad y gestión, el CEO destacó que «la empresa YPF registró el año pasado el tercer Ebitda más grande de su historia, a pesar de los desafíos que implicó el inicio de la salida de los campos convencionales y el precio del petróleo a la baja».
Para el ejercicio actual, las expectativas son aún superiores debido a la mejora en los indicadores de producción. Según precisó, la compañía logró números sólidos en el último período: “Subimos 42% la producción de Vaca Muerta, bajamos 45% los costos operativos”.
Uno de los pilares de esta estrategia es el desarrollo de infraestructura crítica para eliminar las restricciones de transporte de crudo. En este sentido, Marín puso el foco en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). “El VMOS saca el cuello de botella para una producción que vamos a batir este año: el millón de barriles por primera vez en la historia”, anunció. Además, remarcó la importancia de la eficiencia en el segmento del refino, donde la operatividad de las plantas alcanzó niveles cercanos al 99% de su capacidad nominal.
Finalmente, y para sostener la competitividad de Vaca Muerta, la compañía implementó un agresivo plan de reducción de costos unitarios y mejora en la velocidad de perforación, que aumentó un 66% desde enero de 2023. Marín enfatizó la necesidad de transparentar las licitaciones para terminar con ineficiencias históricas del sistema.
“Tenés que licitar y salir de los oligopolios y ahora estamos yendo por los materiales, no puede ser que haya costos unitarios zoológicos, merecemos tener el costo correcto”, sentenció.
Desafíos
El encuentro reunió a referentes de la industria energética local e internacional para debatir sobre los desafíos actuales del desarrollo no convencional. A lo largo de las jornadas se presentaron más de 70 trabajos técnicos, seleccionados entre más de 140 propuestas de autores locales e internacionales, que abordaron estudios de campo, innovaciones en perforación, estrategias de terminación y producción, optimización logística y herramientas de transformación digital aplicadas a operaciones reales.
En este contexto, el vicepresidente de SPE Argentina, Daniel Rosato, destacó el valor del simposio como espacio de articulación técnica: "A lo largo de estos tres días vimos trabajos muy interesantes y una participación muy activa de la industria. Este tipo de encuentros permite compartir experiencias concretas y seguir impulsando la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los no convencionales".
El programa incluyó además seis conferencias magistrales a cargo de especialistas internacionales, con temáticas vinculadas al análisis de fricción acústica, el retorno de inversión del conocimiento de reservorio, tendencias en diseño de fractura, nuevos desarrollos en IOR y EOR en Vaca Muerta, la plataforma Y-Well de YPF y experiencias de refractura en cuencas shale de Estados Unidos.
A lo largo de las jornadas también se desarrollaron sesiones técnicas, análisis de casos reales e instancias de debate sobre inteligencia artificial, infraestructura, logística, sustentabilidad y seguridad operacional, en un contexto en el que el foco de la industria dejó de estar en demostrar el potencial de Vaca Muerta para centrarse en mejorar la eficiencia y consolidar su competitividad a nivel global.