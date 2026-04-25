Horror en Villa Ballester: investigan clínica tras hallazgo de fetos y la desaparición del bebé de una menor

La Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan en una investigación que genera conmoción en todo el país. Un operativo de la Policía Bonaerense en una clínica privada de Villa Ballester derivó en el hallazgo de restos fetales y en la apertura de múltiples hipótesis, entre ellas la posible existencia de una red ilegal vinculada a la venta de bebés.

Villa Ballester: allanaron la clínica Santa María luego de un rastro por abuso en Santiago del Estero. Encontraron fetos humanos en bolsas de residuos, documentación de ingresos irregulares y los médicos están investigados por apropiación de menores. pic.twitter.com/1lidrJmued — Gonzalo (@gonziver) April 25, 2026

El procedimiento se llevó a cabo en el centro médico Santa María, luego de una alerta emitida desde Monte Quemado por la desaparición del rastro de una menor de 12 años embarazada. La niña, víctima de abuso sexual, había sido trasladada a Buenos Aires junto a su madre, pero al momento del allanamiento ya no se encontraban en el lugar.

Principales hipótesis

Fuentes del caso indicaron que una organización no gubernamental con base en Palermo habría intervenido en el traslado y la logística de la menor. Este dato es analizado por los investigadores, que buscan determinar el grado de participación de terceros en el caso.

Durante la inspección en la clínica, los efectivos encontraron ocho fetos almacenados en bolsas, algunos de ellos con un desarrollo avanzado. A partir de este hallazgo, los peritos trabajan para establecer si alguno corresponde al embarazo de la menor, que cursaba el octavo mes.

La causa, que tramita en la justicia federal con intervención de una fiscalía de Malvinas Argentinas, también contempla la posibilidad de que el bebé haya nacido con vida y su paradero sea desconocido. Esta línea investigativa refuerza la sospecha de un posible circuito ilegal.

Por el momento no se registraron detenciones, aunque todas las personas presentes en el establecimiento fueron identificadas. Los investigadores continúan recolectando pruebas y testimonios en un expediente que podría escalar en gravedad en las próximas horas.