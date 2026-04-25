Patronato empató 0 a 0 en su visita a Temperley y lleva tres partidos sin recibir goles

REDACCIÓN ELONCE
Patronato y Temperley empataron sin goles, en la visita del conjunto entrerriano a territorio bonaerense, por una nueva fecha de la Primera Nacional. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo desde la cancha.
Patronato y Temperley empataron 0 a 0, en el estadio Alfredo Beranger, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio Alfredo Beranger. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo desde la cancha.
En el principio del juego Patronato tuvo dificultades para encontrarse en el medio campo y Temperley comenzó a aprovechar para elaborar juego a espaldas de los mediocampistas del conjunto entrerriano.
Así fue que a los 16, Temperley consiguió el primer tiro de esquina del partido y se acercó peligrosamente al arco de Sosa, con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño y Patronato pudo respirar.
Hacia los 23 minutos, las intenciones seguían siendo del equipo local que sumaba alguna tibia aproximación ante la incomodidad del visitante, que no conseguía la pelota para progresar en el campo rival. Las insinuaciones más interesantes fueron de Temperley en un juego sin demasiadas incidencias.
Cuando transcurrían los 25 minutos, Patronato ejerció presión en el campo del local y consiguió un tiro libre y en una impericia de un defensor de Temperley, Barinaga estuvo de frente al arco para rematar, pero fue cerrado a tiempo, lo que evitó la posible conversión del visitante.
En los 30 minutos, Temperley respondió con un centro, pero Patronato se mostraba firme en defensa para despejar el peligro de su área.
Tras varios minutos, de poca fluidez por parte de ambos equipos, el primer tiempo finalizó a los 49 minutos con asistencia a Brandon Cortes que sufrió una dura entrada por parte del rival, Echeverría que fue amonestado.
El primer tiempo, finalizó sin que ninguno de los dos conjuntos imponga condiciones y por momentos, el partido se tornó aburrido y sin insinuaciones, aunque Patronato, tampoco sufrió en la defensa por los escasos embates del local.
El segundo tiempo
El segundo tiempo arrancó con el mismo tono y con intenciones del local, que tuvo la primera a los 4 minutos. Un cierre de Meritello, salvó a Patronato a los 4 minutos y el colombiano Pacheco tuvo el primero a los 5 minutos, con la ocasión más clara de Temperley al estrellar un remate de cabeza en la parte exterior del palo y el conjunto entrerriano logró mantener el cero en el arco.
A los 14, Patronato tuvo un tiro libre desde el lado derecho de la cancha, en el centro el arquero se impuso y descolgó la pelota para salir rápido con la mano, pero los centrales de Patronato ahogaron la aproximación.
El juego se volvía enredado, forzado y sin demasiada elaboración. El carácter de Temperley no alcanzaba para desnivelar y Patronato no lograba hacerse dueño de la pelota.
Al promediar el segundo tiempo, Temperley se acercaba por los costados y con algún tiro de esquina se aproximaba, pero Sosa se mostraba firme para llevar tranquilidad al arco de Patronato.
En tanto, el público local, perdía la paciencia y exigía que sus jugadores, pusieran mayor esfuerzo.
Poca elaboración de juego y sin errores que provocaran el desnivel del marcador, dominaban el encuentro.
En los 25 minutos, alguna aproximación del local, inquietó a Patronato y el cotejo comenzó a ser más entretenido. Y el visitante también tuvo su chance.
A los 31 minutos del segundo tiempo, el arquero Morrone, respondió para que el partido siga empatado ante un remate de Barinaga que había quedado de frente al arco. De esta manera, Patronato estuvo a punto de desnivelar.
Los centros se hicieron las amenazas más frecuentes para el arco de patronato cuando se jugaban los 40 minutos del segundo tiempo. El conjunto entrerriano no se encontraba con la pelota y pese al ingreso de los más jóvenes como Barolín y Miró, Patronato no tuvo mayor influencia y se destacaban sus defensores.
Un respiro para alejarse de su área tuvo Patronato en los 45 minutos, cuando el árbitro adicionaba 6 minutos de complemento, una pelota despejada desde el fondo se aproximó al área de Temperley. Un contragolpe de Barolín que se conectó Miró que no pudo asociarse con Enrique.
En el final, otro contragolpe de Patronato, no pudo ser concretado por Barolín al tomar el balón en el área. La más clara que podría haberle dado el triunfo al conjunto entrerriano.
El conjunto entrerriano llegaba con expectativas renovadas bajo la conducción de su entrenador Marcelo Candia y buscaba sostener su buen presente fuera de casa, donde viene mostrando solidez y resultados positivos.