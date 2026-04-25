Empate de patronato en su visita a Temperley: las declaraciones de Candia y Bravo

El empate de Patronato ante Temperley dejó un análisis mesurado por parte del plantel entrerriano, tras un encuentro disputado en el Estadio Alfredo Beranger, por una nueva fecha de la Primera Nacional. Elonce Radio & Stream FM 98.7 transmitió el partido en vivo desde el escenario.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia protagonizó un duelo equilibrado, con pocas situaciones de riesgo y un desarrollo en el que las defensas se impusieron sobre los ataques. Si bien Temperley tuvo algunas aproximaciones, Patronato logró sostener el orden y terminó con una imagen sólida.

El empate extendió una racha positiva en defensa para el equipo entrerriano, que sumó su tercer partido consecutivo sin recibir goles, un aspecto que fue valorado por los protagonistas tras el encuentro.

Las sensaciones del plantel tras el empate

Al finalizar el partido, el mediocampista Federico Bravo analizó el rendimiento del equipo y remarcó los aspectos positivos, aunque también reconoció la falta de eficacia en ataque. “El equipo viene en crecimiento, en defensa lo hizo bien, pero nos faltó un poquito para convertir. Hoy hubiese sido lindo ganar, pero es el tercer partido que no nos convierten y eso es importante”, expresó el volante.

Además, el jugador destacó la importancia del próximo compromiso. “Lo importante es que ahora nos toca jugar de local y vamos a buscar sumar de a tres. El próximo partido será con Nueva Chicago en nuestra cancha y vamos a buscar ganar para salir del fondo de la tabla”, afirmó.

El análisis de Candia tras el partido

Por su parte, el entrenador Marcelo Candia valoró el punto obtenido en un escenario complejo y destacó la jerarquía del rival. “Temperley es un buen equipo y va a estar peleando arriba seguro. Tiene jerarquía, buenos jugadores, y por eso intentamos no dejarlos jugar tanto”, explicó.

El técnico consideró que el encuentro fue parejo y que Patronato incluso contó con chances para quedarse con la victoria en el tramo final. “Fue parejo, calculo que por las últimas nuestras que tuvimos para ganarlo, la sensación fue distinta”, señaló.

En esa línea, Candia subrayó el esfuerzo colectivo: “Corrimos los 100 minutos y nos esforzamos”, afirmó, al tiempo que destacó el orden defensivo como uno de los puntos altos del equipo.

Finalmente, el entrenador hizo referencia a lo que faltó para quedarse con los tres puntos. “Nos faltó asociarnos mejor para tener más ocasiones y cuando tuvimos los espacios, no logramos conectarnos entre nosotros, pero estuvimos firmes en defensa”, sostuvo.

Candia también resaltó el cierre del partido, donde Patronato estuvo cerca de ganar: “Visitamos una cancha superdifícil y pudimos haberlo ganado al final. Con el ingreso de los chicos, pudimos presionarlos en la zona de elaboración y no los dejamos construir”.