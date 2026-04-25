Patronato empató 0 a 0 con Temperley y sumó como visitante en partido con pocas situaciones

El empate de Patronato ante Temperley marcó un partido cerrado y con escasas situaciones claras, disputado en el estadio Estadio Alfredo Beranger, por una nueva fecha de la Primera Nacional. De esta manera, Patronato suma un triunfo y dos empate sin goles bajo la conducción de Marcelo Candia. Elonce Radio & Stream FM 98.7 acompañó la cobertura en vivo desde el escenario del encuentro.

Desde el inicio, el conjunto entrerriano evidenció dificultades para hacer pie en la mitad de la cancha, lo que fue aprovechado por el equipo local para manejar la pelota y generar las primeras aproximaciones. Temperley encontró espacios a espaldas de los mediocampistas de Patronato y comenzó a inquietar el arco defendido por Sosa.

A los 16 minutos llegó la primera situación de riesgo para el local, a través de un tiro de esquina que terminó con un cabezazo desviado por encima del travesaño. Esa acción reflejó el dominio inicial de Temperley ante un Patronato que no lograba sostener la posesión.

Primer tiempo con pocas emociones

Con el correr de los minutos, Temperley continuó con la iniciativa y sumó algunas aproximaciones, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Patronato, en tanto, se mostró incómodo y sin capacidad para progresar en campo rival.

Recién a los 25 minutos el equipo entrerriano logró inquietar con una presión alta que derivó en un tiro libre. Tras una imprecisión defensiva del local, Barinaga quedó de frente al arco, pero fue cerrado a tiempo y no pudo definir.

A los 30 minutos, Temperley respondió con un centro al área que fue bien despejado por la defensa visitante, que se mantuvo firme pese al dominio territorial del rival. El trámite se volvió trabado y con escasa fluidez por parte de ambos equipos.

En el tramo final de la primera etapa, el juego se interrumpió tras una fuerte infracción sobre Brandon Cortés, que derivó en la amonestación de Echeverría. El primer tiempo se cerró sin goles y sin que ninguno de los dos lograra imponer condiciones claras.

Un complemento sin precisión ni contundencia

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con Temperley como protagonista inicial. A los 4 minutos, Meritello protagonizó un cierre clave para evitar la apertura del marcador.

Un minuto más tarde, el colombiano Pacheco tuvo la oportunidad más clara del partido con un cabezazo que impactó en la parte externa del palo, dejando en evidencia la falta de contundencia del equipo local.

Patronato intentó responder a los 14 minutos con una pelota parada, pero el arquero Morrone controló el envío y desactivó la jugada. El desarrollo se volvió cada vez más friccionado, con pocas ideas y mucha disputa en el mediocampo.

A medida que avanzaban los minutos, Temperley insistía por los costados y mediante centros, mientras que Patronato no lograba hacerse dueño de la pelota. Sin embargo, el equipo entrerriano mostró solidez defensiva para sostener el empate.

Final abierto pero sin goles

En el tramo final, el partido ganó algo de intensidad. A los 25 minutos, una aproximación del local volvió a inquietar a Patronato, aunque sin modificar el marcador.

La respuesta del visitante llegó a los 31 minutos, cuando Barinaga sacó un remate claro que fue contenido por Morrone, en una de las pocas situaciones concretas de Patronato.

En los últimos minutos, los centros de Temperley se transformaron en la principal amenaza, pero Sosa respondió con seguridad para mantener el arco en cero. El ingreso de juveniles como Barolín y Miró no logró cambiar el desarrollo del juego.

Ya en tiempo adicionado, Patronato dispuso de una contra que no pudo concretar. Barolín tuvo la más clara del cierre, pero no logró definir con precisión dentro del área.

De esta manera, el empate de Patronato ante Temperley dejó un reparto de puntos en un encuentro equilibrado, sin brillo y con pocas situaciones, donde las defensas se impusieron sobre los ataques.

-SÍNTESIS-

Temperley 0-0 Patronato.

Formaciones:

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Nicolás Ávalos, Lucas Richarte, Luciano Nieto, Fernando Brandán; Marcos Echeverría y Franco Benítez.

DT: Nicolás Domingo.

Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano.

DT: Marcelo Candia.

Cambios:

31’PT: ingresó Lisandro Morrone por Ezequiel Mastrolía (TEM).

18’ST: ingresó Gerónimo Tomasetti por Nicolás Ávalos (TEM).

18’ST: ingresó Julián Carrasco por Franco Benítez (TEM).

27’ST: ingresó Joaquín Barolín por Brandon Cortes (PAT).

28’ST: ingresó Facundo Kruger por Marcos Echeverría (TEM).

28’ST: ingresó Nicolás Molina por Luciano Nieto (TEM).

37’ST: ingresó Alejo Miró por Valentín Pereyra (PAT).

43’ST: ingresó Marcos Enrique por Juan Barinaga (PAT).

43’ST: ingresó Bartolomé Velázquez por Juan Salas (PAT).

43’ST: ingresó Hernán Rivero por Franco Soldano (PAT).

Amonestados:

32’PT: Nicolás Ávalos (TEM).

44’PT: Juan Salas (PAT).

47’PT: Marcos Echeverría (TEM).

4’ST: Fernando Brandán (TEM).

11’ST: Franco Meritello (PAT).

12’ST: Valentín Aguiñagalde (TEM).

17’ST: Lorenzo Monti (TEM).

40’ST: Alejo Miró (PAT).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Alfredo Beranger.