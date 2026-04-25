Caso Jeremías: realizarán una audiencia para dictar el sobreseimiento de un menor por ser inimputable

Una audiencia en el caso Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en la ciudad de Santo Tomé, se realizará el próximo lunes 4 de mayo en los Tribunales de Santa Fe. La instancia judicial definirá el sobreseimiento por inimputabilidad de uno de los menores implicados en el hecho.

Se trata de B.S.V., quien tenía 14 años al momento del ataque ocurrido el 18 de diciembre. Su defensa oficial solicitó la absolución, en el marco del Régimen Penal Juvenil vigente al momento del hecho.

Según explicó el abogado de la querella, Bruno Rugna, la resolución ya se encamina a cerrar la situación procesal del menor, aunque continuará bajo medidas de seguridad dispuestas por la Justicia.

Debate judicial y medidas de seguridad

“Ya va a quedar terminado el trámite para ese menor, más allá de la audiencia multipropósito mediante la que se concretó un acuerdo para que permanezca bajo medidas de seguridad”, sostuvo Rugna, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El letrado remarcó que la causa avanza conforme a la normativa vigente al momento del hecho, lo que impide aplicar sanciones penales debido a la edad del imputado.

En paralelo, la madre de la víctima, Romina Monzón, expresó su preocupación por el seguimiento del adolescente y pidió que continúe bajo control de equipos de salud mental, más allá de la resolución judicial.

Críticas al régimen penal juvenil

La madre de Jeremías fue contundente al cuestionar el sistema actual. “Si un menor de 16 años comete un hecho por más aberrante, violento, perverso, grabándose mientras lo hace, torturando a la víctima, ocultando pruebas y generando perfiles falsos para desviar la búsqueda, va a ser sobreseído y ni siquiera va a tener antecedentes penales”, expresó.

También recordó que el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado en el Congreso no es retroactivo, por lo que no se aplica en esta causa, lo que limita las posibilidades de una sanción penal.

En ese contexto, la mujer sostuvo que impulsó la denominada “Ley Jeremías” para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares, aunque reconoció que no esperaba una resolución distinta en este caso.

Investigación y situación de los demás implicados

El caso está caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, figura que prevé como única pena la prisión perpetua.

En paralelo, Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un instituto de menores en la ciudad de Rosario, mientras que su madre continúa detenida en una unidad carcelaria de mujeres.

La investigación sigue su curso mientras la Justicia avanza en la definición de responsabilidades dentro de una causa que generó fuerte impacto social y debate sobre el sistema penal juvenil en Argentina.