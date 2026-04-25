Día del Trabajador en Paraná: feria, música y cultura en Plaza San Miguel

Este viernes 1° de mayo se realizará una nueva edición del encuentro por el Día del Trabajador en la ciudad de Paraná. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, tendrá como epicentro la Plaza San Miguel y comenzará a partir de las 15.

La actividad incluirá una feria de emprendedores con más de 40 stands, una variada oferta gastronómica con food trucks y espectáculos musicales para todo público. Además, contará con la participación de sindicatos de trabajadores, reforzando el carácter conmemorativo de la jornada.

El evento es organizado por las secretarías de Trabajo y de Cultura, dependientes del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reconocimiento a las luchas históricas del movimiento obrero.

Feria, trabajo y memoria colectiva

En el marco del Día del Trabajador, la feria se desarrollará sobre calle Buenos Aires, entre Laprida y Alameda de la Federación, congregando a emprendedores locales y regionales. Entre artistas, técnicos y expositores, la jornada generará oportunidades laborales para más de 100 personas.

Como parte de las actividades culturales, se inaugurará la muestra “Manos que hacen mundo” en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, que podrá visitarse entre las 15 y las 18.

La exposición incluirá herramientas de trabajo antiguas, material fotográfico histórico aportado por sindicatos y espacios museográficos, además de pinturas pertenecientes a la colección del Museo de Bellas Artes.

Música en vivo y artistas entrerrianos

A partir de las 18, el escenario principal en Plaza San Miguel será el punto de encuentro para una nutrida grilla musical que recorrerá distintos géneros.

Entre los artistas destacados estarán Brujazz, un quinteto de voces y piano con repertorio de jazz y fusión; Facundo Torresán Grupo, acordeonista de Concepción del Uruguay que interpreta música folclórica entrerriana; y Vintrack, banda que revisita clásicos del rock nacional e internacional de los años 80 y 90.

La conducción del evento estará a cargo de Soledad Castañares, reconocida comunicadora y referente en la difusión de fiestas populares, quien acompañará el desarrollo de esta jornada pensada para celebrar el trabajo y la cultura.