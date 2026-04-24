Inicia el ciclo musical Fogón Entrerriano la Casa de la Cultura

En la noche de este viernes comenzó el ciclo musical Fogón Entrerriano en Casa de la Cultura, en Carbó y 9 de Julio. Al respecto, el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, indicó que la entrada es libre y gratuita

Se trata de un programa itinerante de la Secretaría que encabeza el funcionario y que en 2025 recorrió distintas ciudades de la provincia.

“Desde la Secretaría de Cultura buscamos federalizar la actividad y por eso cada programa itinera por toda la provincia. Arranca en Casa de la Cultura y sale a viajar”, explicó.

Sobre el Fogón Entrerriano, detalló que se realiza “porque la raíz folclórica que tiene la provincia, fundamentalmente en los pueblos pequeños, es muy fuerte”.

Y afirmó: “En las capitales departamentales ya hay distintas vertientes, pero en los pueblos chicos hay muchos folklores. Nos parecía que solo lo teníamos que reflejar desde la secretaría y vamos justamente con Fogón Entrerriano a pueblos más chicos, a las cabeceras departamentales y se disfruta y participa muchísimo el municipio que recibe”.

El secretario de Cultura mencionó que en paralelo, los municipios anfitriones realizan “largas jornadas”. En ese sentido, ejemplificó: “En Bovril hubo 500 personas en Caseros, 300. Convoca mucha gente y participan los talleres de danza, los talleres de folklore y los artistas locales”.

Cronograma de la primera noche en Casa de la Cultura

Durante la velada del viernes se presentan Marcia Muller trío y el grupo Trinchera de Concordia y hay servicio de buffet.

El ciclo musical visitará Villa del Rosario y Santa Anita el próximo mes. Asimismo, habrá un domingo de teatro en la Vieja Usina, una propuesta itinerante.

Por otro lado, este sábado se celebrará “La noche de las Ciudades”, tras el éxito del especial carnaval en la Vieja Usina, donde nueve comparsas entrerrianas realizaron una muestra.

En “La noche de las Ciudades” visitarán el lugar las localidades de Villa Libertador San Martín y Feliciano, mientras que el cierre estará a cargo de Sofi Drei.

Stopello aseguró que Feliciano “viene con mucha danza” y Villa Libertador “con coros, con música”.

“La noche de las Ciudades” se celebrará en los últimos sábados de cada mes. Para Stopello, la propuesta “está buenísimo porque genera encuentro entre las localidades, posibilidad para los paranaenses y que mucha gente de otras localidades que viven en Paraná se encuentren con su pueblo”.

Además de los artistas, habrá emprendedores, oferta turística, productores, artesanos.

Una demanda de las localidades

Stopello señaló que las localidades han demandado este tipo de espacios y que desde la provincia consideran “una necesidad” generar estos encuentros. “Cada localidad tiene su potencial artístico, eso está muy claro”, aseguró y agregó que “todas las municipalidades tienen su agenda cultural y es gravitante en cada localidad”.

En otro orden de temas, el funcionario expresó que este viernes terminó el Encuentro Entrerriano de Muralismo. “En cuanto a la convocatoria se recibieron más de 40 bocetos para plasmarse. Se van a plasmar el 8, 9 y 10 de mayo en la localidad de Maciá. Participaron muralistas de toda la provincia. Eso genera un gran encuentro y la posibilidad de intercambio, de capacitación, de taller y fundamentalmente que los artistas de Entre Ríos se conozcan”, afirmó.

Asimismo, valoró: “Detectamos que hay poco conocimiento en lo que hace la costa del Uruguay con respecto a la costa del Paraná y el centro de la provincia. Generamos este Encuentro Entrerriano que es una posibilidad de conocernos y potenciarnos”.

La propuesta del Museo de Bellas Artes

En agosto de este año el museo 100 años. Sin embargo, esta noche comienza la celebración con una muestra permanente del patrimonio y la historia de las artes visuales en la provincia de Entre Ríos.

“El Museo de Bellas Artes es precioso y lo que tiene para mostrar ese cuerpo artístico que es gigante es realmente disfrutable y debe ser orgullo de los entrerrianos”. El museo está abierto

Feria del Libro

En ocasión del Día del Libro y del comienzo de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Stopello recordó que la escritora entrerriana Selva Almada será una de las expositoras invitadas.

Además, señaló que “Entre Ríos tiene un stand que está muy bien, con representación de 20 editoriales independientes más allá de la editorial de Entre Ríos”.

El 6 de mayo será el día de Entre Ríos y habrá presentación del último premio Fray Mocho de Mariana Bolzán, “Horizonte de Sucesos” y “Perros de lluvia” de Ricardo Romero.