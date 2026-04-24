Destacaron la historia y el legado inmigrante en los 138 años de Crespo

En el marco de los 138 años de Crespo, se realizó una jornada conmemorativa que incluyó un recorrido por la historia local, intervenciones artísticas y testimonios de referentes culturales y vecinos. Durante la actividad, se destacó el origen inmigrante de la ciudad y el rol clave del ferrocarril en su desarrollo.

La directora del museo municipal, Iris Schneider, explicó a Elonce que "la fundación de Crespo está vinculada a la llegada de Antonio Stronatti, un ciudadano italiano que fue enviado por una empresa inglesa para trabajar en la instalación de las vías del tren". En ese contexto, recordó que la zona era originalmente una extensa área rural sin desarrollo urbano, donde posteriormente comenzaron a asentarse distintas colectividades.

Iris Schneider (foto Elonce)

Con la expansión ferroviaria, arribaron inmigrantes de diversas nacionalidades, entre ellos alemanes, suizos, polacos, judíos y sirio-libaneses, quienes se establecieron principalmente en torno a la estación de trenes. "Sin embargo, un grupo de 40 familias alemanas del Volga decidió organizarse en forma de aldea y fundó San José, hoy integrado como barrio de la ciudad", repasó la historiadora local.

Patrimonio histórico y cultural

Schneider destacó que uno de los hitos de ese asentamiento fue la construcción de un templo religioso, considerado el primero en el mundo de la congregación del Verbo Divino. Además, subrayó el valor patrimonial del museo municipal, ubicado en una de las viviendas originales de aquellas primeras familias inmigrantes.

Durante la celebración también se desarrollaron intervenciones artísticas que representaron distintos aspectos de la historia local. Participantes caracterizados recrearon figuras vinculadas a los primeros pobladores, la fe religiosa y la cultura del trabajo, elementos centrales en la identidad de Crespo.

Testimonios y sentido de pertenencia

Vecinos que participaron de las actividades resaltaron el sentido de pertenencia y el crecimiento sostenido de la ciudad. Alicia Zapata, quien interpretó a una descendiente del primer poblador, expresó su vínculo personal con la localidad y destacó las oportunidades que encontró a lo largo de su vida. “Crespo me dio todo: formé mi familia, desarrollé mi trabajo y hoy, ya jubilada, sigo amando la ciudad y eligiéndola cada día", aseguró.

Por su parte, jóvenes que formaron parte de la intervención artística remarcaron valores como la comunidad, la fe y el trabajo como pilares del desarrollo. También destacaron la tranquilidad y seguridad de la ciudad como aspectos distintivos.

Destacaron la historia y el legado inmigrante en los 138 años de Crespo

“Represento, en términos generales, a una persona creyente. Los inmigrantes que llegaron lo hicieron dejando atrás todo lo que tenían, enfrentándose a un mundo completamente nuevo. En ese contexto, se aferraron a lo propio y, especialmente, a la religión, que era el elemento en común entre quienes venían de distintos lugares. La fe los unía: rezaban por sus familias, por sus amigos y por quienes habían quedado en sus países de origen. Ese sentimiento de cuidado y de comunidad fue el que les permitió sostenerse en un momento en el que todo les resultaba desconocido”, contó Isabela.

Las actividades formaron parte del acto central por el aniversario, en el que se buscó revalorizar la historia local y transmitir a las nuevas generaciones el legado cultural de la comunidad.