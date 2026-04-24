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La Semana de la Lectura cerró con participación de escuelas de jóvenes adultos en el Juan. L Ortiz

La Semana de la Lectura en el Juan L. Ortiz culminó con una jornada inclusiva que reunió a estudiantes de escuelas nocturnas en torno a libros y actividades culturales.

24 de Abril de 2026
Participaron de múltiples talleres.
Participaron de múltiples talleres. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Semana de la Lectura en el Juan L. Ortiz culminó con una jornada inclusiva que reunió a estudiantes de escuelas nocturnas en torno a libros y actividades culturales.

La Semana de la Lectura “Rosa de Otoño” tuvo su jornada de cierre en el Juan L. Ortiz en Paraná con una destacada participación de estudiantes de distintas instituciones, especialmente de escuelas secundarias de jóvenes y adultos. La propuesta, impulsada por la Editorial Municipal, buscó promover el acceso a la lectura y generar espacios de encuentro en torno a los libros.

 

Marcela Pautasso, directora de la Editorial Municipal, explicó a Elonce el espíritu de la iniciativa: “Estamos finalizando esta jornada y este año la particularidad que hemos tenido es que hemos incluido también a las ESJA, a la escuela secundaria de jóvenes y adultos”.

La funcionaria destacó además la convocatoria lograda: “Tenemos la satisfacción de que han venido muchísimas escuelas. Ayer fue el Día Internacional del Libro y estamos trabajando intensamente”.

 

Actividades dinámicas para celebrar el libro

 

Durante la jornada, los estudiantes participaron de un circuito de propuestas culturales organizadas en distintas estaciones. “Cada grupo de estudiantes va a pasar por seis estaciones. Tenemos de escritura, de dibujo, de música, de rap”, detalló Pautasso.

 

También se sumaron referentes del ámbito literario: “Gustavo Martínez está leyendo y está haciendo lectura. Él es el director de la EDUNER. Tenemos a narradoras orales de Tramando y Baúles Andariegos.”.

 

Sobre el objetivo de fondo, remarcó: “La idea es que todos trabajen en todo momento y celebremos el libro con lectura, con escrituras, con talleres. Son muy dinámicas las actividades que desarrollamos”.

 

Inclusión educativa y acceso a la cultura

 

La propuesta tuvo un fuerte enfoque inclusivo, especialmente para estudiantes que no siempre cuentan con espacios culturales en sus instituciones. Elisa Valenzuela, una docente de la modalidad de jóvenes y adultos valoró la experiencia: “Es una oportunidad muy linda que tienen las escuelas de jóvenes y adultos, porque la mayoría también no cuenta con espacios de biblioteca”.

Asimismo, destacó el entusiasmo de los alumnos: “Estamos muy contentos de participar y los chicos, jóvenes y adultos, se prenden”.

 

La voz de los estudiantes

 

Entre los asistentes, también se escucharon las voces de quienes vivieron la experiencia en primera persona. Una alumna expresó: “Me gusta porque venimos, compartimos, es otro ambiente, así no estamos todo el tiempo metidos en el aula”.

El descubrimiento del espacio también fue significativo para muchos: “Nunca había venido por acá”, comentó, reflejando el impacto de estas iniciativas en la ampliación del acceso a la cultura.

Semana de la lectura en el Juan L. Ortiz: cierre de actividades con escuelas

Con una amplia convocatoria y propuestas participativas, la jornada dejó en evidencia la importancia de sostener políticas culturales que acerquen la lectura a todos los sectores de la comunidad.

Temas:

semana de la lectura juan l ortiz Libros escuela de jóvenes y adulto
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