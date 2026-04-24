Tertulia literaria en Paraná: “Un viaje en el tiempo” invita a revivir la cultura entre 1920 y 1950

REDACCIÓN ELONCE
La tertulia literaria “Un viaje en el tiempo” propone en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos una experiencia cultural inmersiva con libros, música y participación del público. Con entrada libre y gratuita, este viernes hasta las 20.
En la ciudad de Paraná, la Biblioteca Provincial de Entre Ríos se convierte este viernes en escenario de una propuesta cultural diferente: la tertulia literaria “Un viaje en el tiempo”. El evento, coordinado por Carolina Weisheim y Alessandra Waitomo, invita al público a sumergirse en una experiencia que combina literatura, música y recreación, con una ambientación inspirada en las décadas de 1920 a 1950.
“Vamos a estar presentando nuestros libros y haciendo juegos, baile, canto, todo ambientado entre 1920 y 1950”, explicaron a Elonce durante la presentación.
La elección de estas décadas no es casual. Según detallaron, ambas autoras comparten una fuerte afinidad por las narrativas de época: “Cuando nos conocimos nos dimos cuenta de que nos gusta mucho el estilo antiguo, entonces decidimos hace un montón hacer este evento. Por fin se nos dio”.
Un espacio para compartir cultura y recuperar el encuentro
Además de las obras propias de las organizadoras, la tertulia contará con la participación de escritores locales. “Hay autores entrerrianos en el stand Caverna de arte, sobre todo paranaenses que han dejado sus obras”, agregaron.
Además remarcaron el espíritu colectivo de la propuesta y su inspiración en las tradicionales reuniones culturales: “La idea es recuperar las tertulias, esos momentos donde la gente se juntaba, se trataba la parte más humana, hablaba discutía sobre libros y cultura, se miraban a los ojos”.
En ese sentido, también subrayó la importancia del trabajo colaborativo entre autores: “Hay que impulsarse, formar redes y trabajar juntos para motivar y traer propuestas innovadoras”.
Actividades interactivas y entrada gratuita
La propuesta no se limita a la observación pasiva. Por el contrario, busca involucrar activamente a los asistentes. “Vamos a hacer un bingo literario, va a haber momentos recreativos de canto y un montón de cosas más que trajimos para hoy”, detallaron.
El evento se desarrolla con entrada libre y gratuita hasta las 20, lo que facilita el acceso de toda la comunidad a una experiencia cultural que apuesta por la interacción, la creatividad y el encuentro cara a cara en tiempos dominados por la virtualidad.