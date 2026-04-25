Video: el escalofriante accidente en una carrera en el autódromo de La Plata

REDACCIÓN ELONCE
Vuela y se despedaza en cada golpe contra el pasto el auto. El piloto Cristian Galeano, de la F3 Metropolitana, protagonizó un impactante vuelco en la segunda serie, en el autódromo "Roberto Mouras", de La Plata.
El impactante vuelco en la Fórmula 3 Metropolitana generó momentos de tensión durante la segunda serie disputada en el Autódromo Roberto Mouras, cuando el piloto Cristian Galeano perdió el control de su monoplaza en uno de los sectores más veloces del trazado.
El auto dio múltiples giros en el aire antes de impactar contra el césped y quedar volcado, en una escena que generó preocupación entre los presentes. De inmediato, los equipos de asistencia y el personal médico intervinieron para socorrer al joven corredor.
Galeano fue retirado del vehículo, inmovilizado en una camilla y trasladado en ambulancia al centro médico del circuito. Allí, llevó tranquilidad al realizar un gesto positivo al levantar el pulgar, señal de que se encontraba consciente.
El relato del piloto tras el accidente
Tras recibir atención médica por un dolor en una rodilla, el piloto describió el episodio. “Fue un golpe fuerte. Pasó todo muy rápido, pero para mí fue un montón porque no paraba de dar vueltas”, expresó.
Además, confirmó que no sufrió consecuencias graves en su salud. “Por suerte no fue nada grave en cuanto a mi salud. Me dieron una inyección en el hospitalito porque estoy un poco dolorido”, señaló.
El joven también lamentó los daños materiales del vehículo. “Es una lástima que se haya roto todo el auto, pero es lo de menos porque son fierros”, agregó, en referencia al monoplaza que quedó prácticamente destruido.
Cómo se produjo el vuelco
Galeano explicó que la maniobra ocurrió al intentar aprovechar la succión de otro competidor en una curva rápida. “Quise aprovechar la succión y me tiré por afuera en el curvón, lo más normal que se puede hacer”, relató.
Según detalló, el incidente se desencadenó de forma repentina. “De la nada siento un golpe, como que se levanta atrás el auto y veo el pasto directamente. Fue muy rápido, de la nada empiezo a dar vueltas”, recordó.
Durante el vuelco, el piloto aseguró que pensó en protegerse. “Lo único que pensé fue en tensarme todo y que no me quede afuera ningún brazo ni nada”, sostuvo.
El rol clave de la seguridad y su trayectoria
El monoplaza número 12 quedó severamente dañado, con gran parte de su estructura desprendida, especialmente en la zona delantera. Sin embargo, los sistemas de seguridad cumplieron su función.
La estructura del vehículo y el sistema halo resistieron el impacto y evitaron lesiones mayores. Galeano incluso intentó salir por sus propios medios, aunque el dolor y la posición del auto se lo impidieron. “Quedó volcado y no tenía espacio”, explicó.
El piloto, oriundo de Villa Luzuriaga, había debutado en el TC Pista Mouras en 2023 con apenas 16 años y luego continuó su desarrollo en monoplazas. Llegó a la Fórmula 3 Metropolitana tras destacarse en el karting, donde fue campeón en tres categorías, y también compitió en la Fórmula 4, publicó La Nación.
Con 19 años recién cumplidos, Galeano continúa su crecimiento en el automovilismo con el objetivo de avanzar hacia categorías superiores. El accidente no dejó consecuencias físicas de gravedad, aunque sí importantes daños materiales en su vehículo.