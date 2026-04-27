Franco Colapinto cambia el foco tras Buenos Aires y ya se prepara para el Gran Premio de Miami

Luego de la exhibición realizada en las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto ya enfoca su preparación en el próximo compromiso del calendario de Fórmula 1. El piloto argentino volverá a la competencia oficial en el Gran Premio de Miami, programado para el próximo fin de semana en Estados Unidos.

La presentación en la capital argentina reunió a una multitud y marcó un momento especial para el corredor de Alpine, que recibió el respaldo del público local. Sin embargo, tras esa jornada, Franco Colapinto retoma rápidamente la agenda deportiva y vuelve a concentrarse en el campeonato mundial.

El regreso tendrá un valor adicional, ya que será su primera carrera después de varias semanas sin actividad por la suspensión de dos fechas previstas inicialmente en Medio Oriente.

El receso inesperado en la temporada

El calendario 2026 sufrió modificaciones luego de que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueran cancelados por cuestiones vinculadas al conflicto bélico en la región y la falta de garantías de seguridad.

Esa situación generó una pausa más extensa de la prevista en la temporada y redujo el campeonato de 24 a 22 competencias. Mientras se evaluaron alternativas para reemplazar esas sedes, finalmente la organización optó por mantener los cambios sin sumar nuevos circuitos.

En ese contexto, Franco Colapinto llegará a Miami tras cinco semanas sin carreras oficiales, un escenario poco habitual dentro de la dinámica de la Fórmula 1.

El objetivo en Estados Unidos

La próxima cita será el Gran Premio de Miami, una de las fechas consolidadas en el calendario reciente de la categoría. Para el piloto argentino, el desafío principal será recuperar ritmo competitivo y buscar nuevamente posiciones de puntos.

Hasta el momento, uno de los resultados destacados de la temporada para Franco Colapinto fue el décimo puesto conseguido en el Gran Premio de China, actuación que le permitió sumar en el campeonato.

Miami aparece ahora como una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de Alpine y afianzarse en su primer tramo del año.

Cuándo se corre el GP de Miami

La actividad oficial comenzará el viernes 1 de mayo con los entrenamientos libres y la clasificación Sprint. El sábado 2 continuará con la carrera Sprint y la clasificación principal.

La competencia central se disputará el domingo 3 de mayo desde las 17, hora argentina.

Con ese cronograma, Franco Colapinto dejará atrás el festejo vivido en Buenos Aires para volver a enfocarse en lo que más importa dentro del paddock: competir y seguir sumando experiencia en la máxima categoría.