Franco Colapinto emocionado tras el Road Show en Palermo: “De los mejores días de mi vida”

Colapinto calificó como “épico” el hecho de conducir un monoplaza de F1 en Argentina

El piloto argentino Franco Colapinto compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego del exitoso Road Show realizado este domingo en el barrio porteño de Palermo, donde brindó una exhibición ante una multitud.

“De los mejores días de mi vida”, escribió el joven de 22 años, quien actualmente compite para la escudería Alpine F1 Team. Según informó Noticias Argentinas, el piloto valoró especialmente la posibilidad de manejar un Fórmula 1 en su país.

El evento convocó a unas 500 mil personas en la zona de la avenida Libertador, a la altura del Planetario Galileo Galilei, donde Colapinto hizo rugir el motor V8 de un Lotus E20 y también condujo una réplica de las históricas “Flechas Plateadas” de Mercedes-AMG Petronas F1 Team utilizadas por Juan Manuel Fangio.

Durante la exhibición, el piloto recorrió el circuito montado especialmente en la ciudad, se detuvo para saludar al público y luego volvió a agradecer desde una camioneta, en contacto directo con los fanáticos.

Colapinto calificó como “épico” el hecho de conducir un monoplaza de Fórmula 1 en Argentina, algo que no ocurría desde 2012, cuando el australiano Daniel

Ricciardo realizó una exhibición similar.

“Esta fiesta es de todos ustedes. ¡Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!”, expresó el piloto, quien aseguró que no olvidará nunca esta experiencia vivida ante el público argentino.