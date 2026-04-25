El hombre que murió atropellado mientras cambiaba una rueda en la Ruta 6 era oriundo de Federal

Identificaron al hombre que murió mientras cambiaba un neumático en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción del departamento Villaguay. La víctima fue Ramón Daniel Valdez, de 46 años, oriundo de Sauce de Luna, departamento Federal.

El trágico hecho ocurrió en la noche del viernes. El hallazgo se produjo alrededor de las 19:45, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la presencia de una persona caída sobre la calzada. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Mojones Norte constataron que se trataba de un hombre sin vida.

En la escena también se encontraba un vehículo detenido sobre la banquina oeste, con las balizas encendidas, lo que permitió reconstruir las primeras hipótesis sobre lo sucedido.

Investigan cómo ocurrió el siniestro vial

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima habría estado realizando una maniobra vinculada al cambio de un neumático cuando ocurrió el hecho.

El hombre se encontraba junto a una Ford EcoSport detenida por un desperfecto mecánico al momento del impacto.

En esas circunstancias, habría sido embestido por una Toyota Hilux que circulaba por la zona, lo que derivó en el fatal desenlace.

Intervención policial y pericias en curso

Tras el siniestro, intervino personal policial y judicial para llevar adelante las actuaciones correspondientes. En el lugar se realizaron pericias con el objetivo de determinar cómo se produjo el hecho.

La investigación continúa en marcha, mientras se busca establecer las responsabilidades y las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre en este trágico episodio ocurrido en una ruta entrerriana.