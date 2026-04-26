Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos y confirmaron su romance

El vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena luego de nuevas apariciones públicas en Buenos Aires, donde ambos se mostraron juntos y sin ocultar su relación.

El romance había comenzado a tomar notoriedad semanas atrás, tras versiones que indicaban que la historia entre el piloto y la artista se había iniciado durante el verano. En los últimos días, la pareja dio señales claras de consolidación al compartir actividades sociales y momentos en común en la ciudad.

Según trascendió en el programa La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez aportó detalles sobre la estadía de ambos en un reconocido hotel de Recoleta. Allí, el corredor habría preparado una ambientación especial en la suite, con pétalos de rosas y champagne, en el marco de una celebración íntima. También se indicó que familiares del piloto se encontraban alojados en el mismo lugar.

La relación comenzó a tomar mayor visibilidad en espacios públicos. Durante el fin de semana, Colapinto y Reficco fueron vistos almorzando junto a amigos en la zona de Cardales. De acuerdo a registros difundidos en redes sociales, la pareja llegó al lugar en helicóptero, lo que generó sorpresa entre los presentes.

Un resumen de la visita de Franco Colapinto a la Estancia Vigil!👏🏻🍷 Llegó en helicóptero, top top 😎 📹 maitenicoleluque pic.twitter.com/5CWq65YayB — Tina ⁴³ 🎀 (@tina43arg) April 26, 2026

En las imágenes que circularon, ambos se mostraron relajados, sonrientes y en actitud cercana. En una de las fotos, se los pudo ver dentro del restaurante compartiendo la mesa con allegados, mientras que en otra caminaban juntos por un predio al aire libre, en un entorno natural.

Las publicaciones reflejaron gestos de complicidad y afecto, y marcaron un cambio en la exposición de la relación, que en sus inicios había sido mantenida con mayor reserva. Con estas apariciones, la pareja dejó atrás la discreción y se posicionó como una de las más comentadas en el ámbito del espectáculo y el deporte.

El seguimiento en redes sociales y medios se intensificó ante la posibilidad de una confirmación formal del vínculo en el corto plazo, en un contexto donde ambos desarrollan sus carreras profesionales y comparten tiempo en Argentina.