Gualeguaychú: balearon a un joven de 17 años y hubo allanamientos por tentativa de homicidio

Un violento episodio ocurrido en Gualeguaychú dejó como saldo a un joven de 17 años gravemente herido de bala y una intensa investigación policial en marcha por tentativa de homicidio.

El hecho se originó tras un conflicto previo en las inmediaciones de un local bailable, que derivó en una pelea generalizada en la vía pública. Según las primeras reconstrucciones, la víctima se retiró caminando del lugar, mientras que los presuntos agresores se desplazaban en un vehículo. Minutos después, en la intersección de calles 10 de Junio y Quijano, el adolescente fue atacado a tiros.

Créditos: Jefatura Departamental Gualeguaychú

El joven recibió tres disparos en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia, aunque se encuentra fuera de peligro. En la escena del ataque, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380.

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo del Jorge Gutiérrez, y avanzó rápidamente con la identificación de los presuntos autores, lo que derivó en múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Detalles de los allanamientos

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Toto Irigoyen, donde si bien no se logró dar con los elementos buscados en la causa principal, se incautaron drogas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. En ese contexto, un hombre de 22 años fue detenido y una mujer de 39 años fue identificada, iniciándose una causa paralela por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, en el barrio Los Espinillos, personal de investigaciones logró secuestrar un automóvil Fiat Palio que sería clave para el esclarecimiento del ataque. Por último, en un allanamiento realizado en la zona de calles Primera Junta y Federación, se incautó un cartucho calibre .32.

Créditos: Jefatura Departamental Gualeguaychú

La investigación continúa en curso, con el objetivo de detener a los restantes implicados y esclarecer completamente el hecho.