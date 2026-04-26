Jubilación anticipada de ANSES: incapacidades reconocidas para acceder al beneficio

La ANSES mantiene vigente un régimen especial que permite acceder a una jubilación anticipada para trabajadores que acrediten una incapacidad laboral determinada y cumplan con requisitos de edad y aportes.

Según informó el organismo previsional, este beneficio puede solicitarse desde los 45 años para empleados en relación de dependencia y desde los 50 años para monotributistas o trabajadores autónomos.

La medida forma parte de las herramientas previsionales contempladas por la ANSES para personas cuya capacidad laboral se vio reducida de manera comprobable.

Qué tipo de incapacidad reconoce el sistema

La condición central para acceder al beneficio es acreditar una disminución física superior al 33 por ciento.

Además, esa incapacidad debe haber estado presente durante los últimos diez años previos al cese laboral o al momento de iniciar la solicitud.

Desde la ANSES remarcan que no se trata de una jubilación automática para cualquier problema de salud, sino de un régimen específico sujeto a evaluación médica y documentación respaldatoria.

ANSES.

Qué requisitos deben cumplirse

Además de la incapacidad reconocida, el sistema exige reunir al menos 20 años de servicios con aportes comprobables.

También se debe alcanzar la edad mínima prevista según cada actividad: 45 años para trabajadores en relación de dependencia y 50 años para autónomos o monotributistas.

La ANSES aclara que el cumplimiento simultáneo de esas condiciones es indispensable para avanzar con el trámite previsional.

Cómo se realiza el trámite

La gestión debe hacerse de forma presencial en oficinas del organismo, con turno previo.

Entre la documentación básica se solicita Documento Nacional de Identidad y formularios específicos vinculados a la historia laboral y a la declaración jurada previsional.

En cada caso pueden requerirse constancias adicionales según la modalidad de trabajo, aportes registrados o períodos faltantes.

La jubilación anticipada por incapacidad está orientada a personas que, por sus limitaciones físicas, encuentran dificultades para continuar dentro del mercado laboral hasta la edad jubilatoria general.