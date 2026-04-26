Nico Paz podría volver al Real Madrid tras su gran temporada en Italia

El futuro de Nico Paz vuelve a quedar en el centro de la escena europea. Luego de una destacada temporada en Como, el mediocampista argentino podría regresar al Real Madrid para la campaña 2026/27, gracias a la cláusula de recompra incluida en su salida al fútbol italiano.

Según trascendió en medios europeos, el club español analiza ejecutar esa opción para recuperar a Nico Paz, uno de los jóvenes que más crecimiento mostró en el último tiempo. La operación sería considerablemente menor al valor actual de mercado del futbolista.

Aunque todavía no hubo confirmación oficial sobre cifras ni plazos contractuales, se estima que el Merengue abonaría alrededor de nueve millones de euros.

La temporada que lo relanzó

Desde su llegada al calcio, Nico Paz logró continuidad y se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Cesc Fábregas.

En la presente campaña acumuló goles y asistencias, además de consolidarse en un conjunto que pelea en la parte alta de la Serie A y sueña con clasificar a competencias europeas.

Su rendimiento no pasó inadvertido y también lo llevó a ganar espacio en convocatorias recientes de la Selección Argentina.

Nico Paz.

Qué dijo sobre su futuro

Hace pocos días, el propio jugador fue consultado sobre la posibilidad de cambiar de club al finalizar la temporada.

“No quiero pensar en esas cosas, estoy 100% concentrado en Como. Quiero darlo todo en el campo, luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos”, expresó Nico Paz en declaraciones a Sport Mediaset.

Además, habló de uno de sus grandes objetivos deportivos: disputar una Copa del Mundo con la camiseta argentina.

El desafío si regresa a Madrid

En caso de concretarse su vuelta, Nico Paz debería competir por un lugar en un plantel con múltiples variantes ofensivas y juveniles de proyección.

El Real Madrid cuenta con jugadores capaces de ocupar posiciones similares, por lo que su regreso también implicaría un nuevo desafío en busca de minutos y continuidad.