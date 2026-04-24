El entrerriano Marcos Senesi llegó a un acuerdo con Tottenham, pero puso una condición

El futuro de Marcos Senesi empieza a tomar forma en el competitivo mercado europeo. El defensor entrerriano alcanzó un principio de acuerdo con el Tottenham Hotspur para sumarse a mitad de año, aunque su desembarco estará sujeto a una condición clave: que el equipo londinense logre mantenerse en la Premier League.

El zaguero, actual capitán del AFC Bournemouth, viene destacándose como una de las figuras del equipo, lo que despertó el interés de varios gigantes europeos como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund. Sin embargo, optó por comprometerse de palabra con los Spurs.

Se trata de un “pacto de caballeros”, ya que aún no hay contrato firmado. La operación se concretaría cuando finalice su vínculo actual, lo que permitiría su llegada en condición de libre, siempre y cuando se cumpla el requisito deportivo impuesto por el propio jugador.

Un Tottenham que condiciona el pase

La situación del conjunto inglés no es sencilla. Actualmente, el Tottenham Hotspur se encuentra en zona de descenso, ocupando el puesto 18 con 31 puntos, a solo dos unidades de la salvación.

En la última jornada, el equipo dejó escapar una victoria clave tras empatar 2-2 ante Brighton, lo que incrementó la presión de cara a los partidos decisivos que restan. El próximo compromiso será determinante para sus aspiraciones de permanencia.

En este contexto, el posible arribo de Senesi aparece como parte de una reestructuración defensiva, especialmente ante la posible salida de Cristian Romero, quien podría cambiar de rumbo al finalizar la temporada.

Presente sólido y sueño mundialista

A sus 28 años, el concordiense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En la actual temporada acumula 35 partidos y cinco asistencias, un número destacado para su posición, consolidándose como un defensor moderno y con buen manejo de balón.

Además, el entrerriano mantiene intacto su objetivo de formar parte de la lista definitiva de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo. Ya ha sumado minutos en amistosos recientes, como las victorias ante Selección de Venezuela y Selección de Mauritania.

En caso de recibir el respaldo de Lionel Scaloni, el defensor llegaría a la cita mundialista con continuidad, confianza y la posibilidad de dar un salto definitivo en su carrera. Por ahora, todo está en suspenso.