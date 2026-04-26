RINI en Entre Ríos: ya son 125 las empresas que presentaron proyectos por más de US$208 millones

El RINI continúa sumando adhesiones en Entre Ríos y ya son 125 las empresas que presentaron proyectos para incorporarse al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, según informó el Ministerio de Desarrollo Económico.

De acuerdo con los datos oficiales, las iniciativas alcanzan un volumen estimado superior a los 208 millones de dólares, en un esquema que busca promover nuevas radicaciones, ampliaciones productivas y generación de empleo privado en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el avance del RINI refleja el interés del sector empresario por acceder a herramientas de promoción vinculadas al crecimiento económico y al fortalecimiento de cadenas de valor.

Qué impacto proyectan en empleo

Según el relevamiento elaborado por la Secretaría de Industria, los proyectos presentados dentro del RINI podrían generar condiciones para unos 1.700 nuevos puestos de trabajo privados genuinos.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que se trata de una política pública orientada a incentivar inversiones.

“El gobernador Rogelio Frigerio dijo claramente que el RINI está relacionado en forma directa a esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado”, expresó.

RINI en Entre Ríos.

Qué sectores concentran proyectos

Los emprendimientos presentados abarcan actividades vinculadas al transporte, industria, salud, turismo, economía circular, conectividad por fibra óptica y producción agropecuaria, entre otros rubros.

También se incluyeron propuestas relacionadas con neutralidad de huella de carbono y desarrollos en cría de aves y cerdos.

Desde la Secretaría de Industria remarcaron que el RINI busca acompañar sectores estratégicos con capacidad de expansión y generación de valor agregado.

Dónde se ubican las inversiones

Territorialmente, el departamento Paraná concentra el mayor porcentaje de proyectos presentados, seguido por Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Diamante, Colón y La Paz.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, aseguró que “los empresarios entendieron los beneficios del RINI y eligieron invertir en la provincia”.

Mientras tanto, desde el sector privado también destacaron el alcance del programa, al considerar que permite ampliar proyectos mediante beneficios fiscales y previsibilidad.