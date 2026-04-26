Juicio a Airaldi: testigo reconoció terreno señalado como pista clandestina

En el marco del juicio a Leonardo Airaldi por presunto narcotráfico, un testigo reconoció un terreno señalado por la Fiscalía como pista clandestina en un campo ubicado en Las Cuevas, departamento Diamante. La audiencia se desarrolló el viernes ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

El testimonio fue brindado por un productor rural que arrendaba tierras en el predio. Ante los fiscales José Ignacio Candioti y Juan Podhainy, el hombre identificó en fotografías una franja de aproximadamente 300 metros que, según la acusación, habría sido utilizada para el aterrizaje de avionetas.

Cabe recordar que para reforzar la hipótesis de la fiscalia, en el requerimiento de elevación a juicio se anexaron imágenes del antes y el después de esa zona: por un lado las fotos de la supuesta pista y, por otro, las imágenes satelitales de 2019 que muestran la zona sin desmontar, publicó Uno.

Reconocimiento del terreno

El testigo señaló que el sector se extendía hasta el arroyo Del Barro y presentaba características compatibles con una pista de aterrizaje. En las imágenes se observaban huellas y montículos de ramas que delimitaban el espacio.

Durante su declaración, indicó: “Avionetas veía siempre. Me imaginaba que el campo de Los Ombués traía cazadores. Eran avionetas chicas”. Además, relató haber observado el ingreso de vehículos con personas desconocidas al predio.

Leonardo Airaldi (archivo)

El testimonio también incluyó referencias a un allanamiento en el que se hallaron llaves etiquetadas como “Policía” y “Comisaría Islas” dentro de la vivienda del imputado.

Escuchas telefónicas y defensa

En la misma jornada, la defensa de una de las acusadas presentó a un testigo con el objetivo de desacreditar las interpretaciones de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa en la que se habla de "carne pura" y "estacionada hasta ocho meses bajo tierra".

El joven declaró que compraba carne a Airaldi a través de una intermediaria, Soledad Cáceres (hoy Touzet) lo que, según la defensa, demostraría que las conversaciones sobre “carne” correspondían a una actividad comercial legítima. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que se trataría de un lenguaje codificado vinculado al almacenamiento de estupefacientes entre Airaldi y Carlos Schumacher.

Cruces en la audiencia

La audiencia estuvo marcada por fuertes cruces entre la abogada defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, y la presidenta del tribunal, Noemí Berros. La magistrada cuestionó la pertinencia de las preguntas de la abogada defensora, advirtiendo que no debía inducir a error a los testigos ni buscar opiniones personales: "Le está preguntando sobre cuestiones anímicas y no sobre actos propios. Acá (el testigo) tiene que venir y decir lo que vio o escuchó. No tiene que opinar acerca de si está bien o mal detenido. No me interesa la sorpresa de los testigos, sino de lo que puedan dar fe".

El propio letrado defensor Nelson Schlotthauer intervino coincidiendo con la magistrada. "Todo el tiempo se escuchan preguntas que no son pertinentes". La discusión cerró con una tajante recomendación de Berros a la abogada Barbitta: "Hay que leer el Código Procesal Penal".

Desarrollo del juicio

El juicio oral continuó con la participación de fiscales y defensores de los distintos imputados. Además de Airaldi, en la causa estuvieron acusadas otras ocho personas vinculadas a la investigación.

Además de Airaldi, están acusados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).

El proceso incluyó la presentación de pruebas documentales, testimoniales y periciales que buscaron determinar la existencia de una organización dedicada al narcotráfico.