Juan Darthés podría volver a actuar en la serie sobre la vida de Andrea del Boca

Juan Darthés podría regresar a la actuación en el marco de la serie basada en la vida de Andrea del Boca. Según trascendió en las últimas horas, el actor figura entre los nombres evaluados para interpretar a Ricardo Biasotti, expareja de la actriz, dentro del proyecto audiovisual que se encuentra en etapa de preproducción.

La información fue confirmada por Juan Pablo Fioribello, representante legal de la actriz, en declaraciones brindadas a TN. Allí explicó que todavía no existe una decisión definitiva, aunque reconoció que la alternativa se analiza dentro del proceso de armado del elenco.

De esta manera, Juan Darthés vuelve a quedar vinculado públicamente con una eventual producción televisiva, luego de varios años alejado de la pantalla.

Qué dijeron desde el entorno de la serie

Fioribello señaló que el equipo encargado de la biopic trabaja en la selección de intérpretes para los distintos momentos y personajes relevantes de la vida de Andrea del Boca.

“La posibilidad existe. Es una posibilidad que se está barajando”, expresó el abogado, al referirse a la chance de que Juan Darthés sea convocado para el papel de Biasotti.

Juan Darthés.

También indicó que el nombre fue acercado por personas involucradas en la preproducción y que todavía resta avanzar en definiciones internas antes de cualquier ofrecimiento formal.

La situación judicial y el condicionante logístico

Uno de los puntos centrales del eventual regreso del actor es su situación judicial en Brasil, donde reside actualmente. Según explicó Fioribello, esa circunstancia impediría que Juan Darthés viaje a la Argentina para participar de las grabaciones.

Por ese motivo, de prosperar la propuesta, las escenas vinculadas a su personaje deberían filmarse en territorio brasileño. Esa alternativa ya habría sido contemplada por quienes trabajan en la organización de la serie.

El abogado aclaró además que aún no puede afirmarse que el actor integrará el elenco, aunque reconoció que la posibilidad se mantiene abierta.