El CGE lanzará un plan de Matemática que alcanzará a 55 escuelas de Entre Ríos

CGE pondrá en marcha este 28 de abril el Plan Jurisdiccional de Matemática.

El CGE pondrá en marcha este 28 de abril el Plan Jurisdiccional de Matemática, una propuesta destinada a fortalecer la enseñanza de esa materia en 55 escuelas de Entre Ríos.

La iniciativa será desarrollada por el Consejo General de Educación, a través de las direcciones de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación de Gestión Privada, con eje en la articulación entre ambos niveles obligatorios.

Según se informó oficialmente, el CGE buscará mejorar los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares mediante estrategias comunes entre escuelas primarias y secundarias.

Cómo se desarrollará el plan

El lanzamiento oficial se realizará de manera virtual mediante la plataforma Meet y tendrá continuidad a través de Atamá.

El programa está enmarcado dentro del Plan Nacional de Alfabetización y también en el Compromiso Federal por la Matemática, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Desde el CGE indicaron que participarán directores departamentales, supervisores, equipos directivos, docentes de Matemática del segundo ciclo primario y profesores de primer año del nivel secundario.

El objetivo de la propuesta

El foco principal estará puesto en la articulación pedagógica entre niveles para facilitar el paso de los estudiantes de primaria a secundaria.

El director de Educación Secundaria, Omar Osuna, sostuvo que “la enseñanza de la matemática trasciende el aula y necesita de una sociedad que la conciba como una forma de pensar y comprender el mundo”.

Además, agregó que la formación docente resulta central para diseñar políticas que mejoren la enseñanza en toda la provincia.

Qué destacaron desde Primaria

La directora de Educación Primaria, Mónica Schoenfeld, señaló que la propuesta representa un avance importante para ese nivel educativo.

“Nos permitirá fortalecer las trayectorias escolares y favorecer que los estudiantes ingresen al nivel secundario con conocimientos sólidos y afianzados”, expresó.