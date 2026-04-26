Haciendo Escuela: abren la inscripción para la segunda cohorte del curso del CGE

El programa Haciendo Escuela abrirá una nueva instancia de inscripción en Entre Ríos con el lanzamiento de la segunda cohorte de una propuesta orientada a fortalecer la convivencia escolar y la formación docente continua.

La iniciativa es impulsada por el Consejo General de Educación (CGE) a través de la Coordinación de Políticas Transversales y estará destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada.

Con esta convocatoria, Haciendo Escuela busca ampliar el acceso a herramientas pedagógicas vinculadas al cuidado institucional y la construcción de ciudadanía en las escuelas.

Cuándo comienza y cómo será el cursado

Según se informó oficialmente, la nueva cohorte iniciará el próximo 6 de mayo y tendrá una duración total de ocho semanas.

La capacitación se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma ATAMÁ y contará con modalidad autoasistida, lo que permitirá que cada participante avance según sus tiempos. Además, el trayecto será gratuito y otorgará puntaje docente.

Qué contenidos incluye

El curso Haciendo Escuela estará enfocado en la convivencia escolar como práctica de ciudadanía.

Entre los ejes previstos figuran marcos normativos nacionales y provinciales, resolución de conflictos y estrategias de cuidado dentro del ámbito educativo.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es promover entornos escolares seguros y fortalecer vínculos dentro de la comunidad educativa.

Cupos disponibles e inscripción

La inscripción permanecerá habilitada hasta completar un cupo de 5.000 participantes. Las autoridades indicaron que los interesados deberán completar el formulario oficial dispuesto para esta segunda cohorte de Haciendo Escuela.

También se habilitó un canal de consultas a través del correo institucional del CGE para resolver dudas administrativas o técnicas.