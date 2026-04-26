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Torneo Apertura: Boca y River ya conocen posibles rivales en octavos

Con la fecha 16 en disputa, ya hay varios equipos clasificados y el cuadro comienza a tomar forma. El Xeneize, el Millonario, Estudiantes y Rosario Central aparecen entre los principales candidatos con ventaja deportiva.

26 de Abril de 2026
Fútbol argentino.
Fútbol argentino.

Con la fecha 16 en disputa, ya hay varios equipos clasificados y el cuadro comienza a tomar forma. El Xeneize, el Millonario, Estudiantes y Rosario Central aparecen entre los principales candidatos con ventaja deportiva.

El Torneo Apertura 2026 ingresó en la etapa decisiva de la fase regular y, con la fecha 16 en marcha, comenzaron a perfilarse los posibles cruces de octavos de final.

 

Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en la próxima instancia Boca, Estudiantes de La Plata, Vélez, Talleres, Independiente Rivadavia, Rosario Central, River Plate y Argentinos Juniors. Mientras tanto, otros equipos pelean por los últimos cupos disponibles en cada zona.

 

Con este panorama, el Torneo Apertura ya muestra un cuadro parcial con clásicos posibles, cruces atractivos y localías que todavía pueden modificarse en las dos jornadas restantes.

 

 

Cómo quedarían hoy los octavos

 

Si la fase regular terminara en este momento, Estudiantes sería primero de la Zona A y enfrentaría a Racing, octavo de la Zona B.

 

River, ubicado segundo en su grupo, se mediría con Independiente, mientras que Boca tendría como rival a Barracas Central.

 

 

River.
River.

Además, Rosario Central se cruzaría con San Lorenzo y Talleres protagonizaría uno de los duelos más destacados frente a Belgrano. En la otra llave, Independiente Rivadavia jugaría ante Unión y Vélez tendría como adversario a Huracán.

 

La pelea por entrar sigue abierta

 

Más allá de los equipos ya clasificados, todavía restan definirse varias plazas para completar el cuadro del Torneo Apertura.

 

Boca.
Boca.

 

En la Zona A, Lanús, San Lorenzo, Independiente, Unión y Defensa y Justicia siguen en disputa por avanzar. En la Zona B, Belgrano, Huracán, Barracas Central y Racing buscan sostenerse en puestos de clasificación.

 

Cada punto puede modificar posiciones y también cambiar rivales en la primera ronda eliminatoria.

 

La importancia de terminar arriba

 

En esta edición del Torneo Apertura, la ubicación final en la tabla tendrá peso clave porque los mejores ubicados serán locales en octavos, cuartos y semifinales.

Por eso, aunque varios clubes ya lograron la clasificación, todavía mantienen objetivos deportivos importantes en el cierre de la fase regular.

 

 

La final, en tanto, está prevista para el 24 de mayo en sede neutral. Con dos fechas por delante, el campeonato entra en una zona de máxima tensión competitiva.

Temas:

Torneo Apertura Boca River Fútbol Argentino
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