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La Inteligencia artificial de Google: sumó funciones para actuar, aprender y personalizar tareas

La compañía presentó nuevas herramientas para Gemini, su sistema de IA. Incorporó mayor integración con servicios propios, automatización de acciones y respuestas más adaptadas a cada usuario.

26 de Abril de 2026
Gemini.
Gemini.

La compañía presentó nuevas herramientas para Gemini, su sistema de IA. Incorporó mayor integración con servicios propios, automatización de acciones y respuestas más adaptadas a cada usuario.

La inteligencia artificial de Google atraviesa una nueva etapa con cambios importantes en Gemini, la plataforma con la que la compañía busca competir en el mercado global de asistentes digitales.

 

Durante las últimas presentaciones, la empresa anunció funciones orientadas a que la inteligencia artificial de Google no solo responda consultas, sino que también comprenda hábitos de uso, ejecute treas y se adapte con mayor precisión a cada persona.

 

El objetivo es transformar a Gemini en una herramienta integrada a la vida cotidiana, con presencia en celulares, computadoras y distintos servicios del ecosistema Google.

 

 

Más personalización y contexto

 

Uno de los principales cambios está vinculado con la capacidad de ofrecer respuestas más contextualizadas.

 

Google explicó que Gemini podrá utilizar, siempre con autorización del usuario, información proveniente de servicios como Gmail, Fotos, YouTube y otras aplicaciones para mejorar sugerencias, recordatorios o búsquedas.

 

De esa manera, la inteligencia artificial de Google podría, por ejemplo, organizar actividades a partir de correos electrónicos, recomendar viajes según intereses previos o ayudar en tareas personales con datos ya disponibles.

 

Gemini.
Gemini.

 

Un asistente que también ejecuta acciones

 

Otra de las novedades es el avance hacia un modelo más autónomo. Esto implica que Gemini no se limite a contestar preguntas, sino que también pueda realizar acciones concretas.

 

En dispositivos Android ya se anunciaron funciones para enviar mensajes, gestionar alarmas, crear recordatorios o interactuar con aplicaciones mediante órdenes naturales. Con este cambio, la inteligencia artificial de Google busca posicionarse como un asistente activo y no solo como una herramienta de consulta.

 

 

Integración con trabajo y hogar digital

 

Gemini también amplió su presencia en productos como Docs, Drive y Gmail, donde puede resumir textos, redactar borradores o sugerir respuestas automáticas.

 

Además, la compañía trabaja en el hogar inteligente, donde la IA podrá interpretar pedidos menos estructurados, como modificar iluminación o ajustar rutinas domésticas.

 

Según explicó Google, el objetivo es que la experiencia sea más intuitiva y sencilla para el usuario común.

Temas:

Gemini Inteligencia Artificial
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