Roblox anunció la implementación de un sistema de verificación de edad para acceder a chats: cómo funciona

Roblox anunció la implementación de un sistema global de verificación de edad para todos sus usuarios, con el objetivo de mejorar la seguridad en su plataforma. Esta medida fue tomada después de una serie de preocupaciones relacionadas con la seguridad infantil, que llevaron a la compañía a implementar controles más rigurosos. En particular, la medida responde a las demandas de fiscales generales de Texas y Louisiana, quienes acusaron a Roblox de no proteger adecuadamente a sus usuarios más jóvenes de riesgos como el acoso y el acceso a contenido inapropiado.

La verificación de edad se realiza a través de un proceso en el que los usuarios deben permitir el acceso a su cámara y seguir las instrucciones proporcionadas en la pantalla. La compañía ha asegurado que cualquier imagen o video capturado durante este proceso será eliminado una vez completado el chequeo. La verificación es gestionada por el proveedor externo, Persona, que también se encarga de borrar los datos después de la verificación, publicó Cadena3.

Requisitos para acceder al chat

Si bien la verificación de edad no es obligatoria para jugar en Roblox, es necesaria para acceder a las funciones de comunicación, como el chat. Esto significa que los usuarios podrán continuar jugando sin tener que verificar su edad, pero no podrán comunicarse con otros jugadores a menos que completen el proceso. Para los usuarios mayores de 13 años, existe la opción de verificar su edad mediante la presentación de un documento de identidad, en lugar de realizar la verificación facial.

Si el sistema no logra verificar correctamente la edad de un usuario, este podrá apelar la decisión. Además, se podrá optar por métodos alternativos de verificación, como controles parentales, que permitirán a los padres actualizar la edad de sus hijos en la plataforma.

Grupos de edad y protección adicional

Una de las características clave de la nueva verificación es la creación de grupos de edad para el chat. Roblox estableció seis grupos de edad: menores de 9 años, de 9 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 17 años, de 18 a 20 años, y mayores de 21 años. Los usuarios solo podrán chatear con otros jugadores de su grupo de edad, o de los grupos directamente superiores e inferiores. Por ejemplo, los usuarios en el grupo de 9 a 12 años podrán comunicarse con otros dentro de su grupo, así como con usuarios en los grupos de menores de 9 años y de 13 a 15 años.

El chat estará deshabilitado por defecto para los usuarios menores de 9 años, a menos que los padres otorguen su consentimiento después de la verificación de edad.