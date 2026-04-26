Murió Ercilio Aimone, ex presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Murió Ercilio “Pochi” Aimone, ex presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, generando profundo pesar en el ámbito de los jubilados provinciales.
Murió Ercilio “Pochi” Aimone, ex presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, este domingo, según se confirmó a través de un comunicado oficial que rápidamente generó repercusión en distintos sectores vinculados a la defensa de los derechos de los adultos mayores. Su fallecimiento provocó un profundo pesar entre quienes compartieron su trayectoria y compromiso institucional.
La noticia fue dada a conocer por la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, que lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Con enorme pesar la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos informa el fallecimiento su presidente, Ercilio Aimone. Acompañamos a sus familiares y amigos en este triste momento, y a todas las personas con quienes compartió su labor por los jubilados y pensionados provinciales”.
Aimone había tenido un rol destacado en la conducción de la institución durante los últimos años, consolidándose como una figura clave en la representación del sector. Su gestión estuvo marcada por una fuerte presencia en la defensa de los derechos previsionales y una activa participación en espacios de diálogo.
Un legado de compromiso con los jubilados
Desde la Federación también destacaron su trayectoria y dedicación: “Destacamos el compromiso, responsabilidad y entrega con que condujo el destino de esta institución los últimos dos años, su participación en la Comisión Directiva anteriormente y labor en su querido Centro de Viale. Lamentamos la enorme pérdida que significará para la Federación, sabiendo que dejó una huella imborrable sobre la cual transitar. Deseamos a sus afectos una pronta resignación por su partida física y que brille para él la luz eterna”.
El dirigente no solo se desempeñó en cargos de relevancia provincial, sino que también mantuvo un vínculo cercano con su comunidad, especialmente en la ciudad de Viale, donde desarrolló gran parte de su actividad social e institucional.
En cuanto a las exequias, se informó que “Sus restos serán velados en Casa Lamperti, ubicada en 3 de Febrero y Mendoza de la ciudad de Viale hasta las 11 hs. de este lunes”, permitiendo que familiares, amigos y allegados puedan darle el último adiós.
Reconocimiento y despedidas
Diversas voces del ámbito político y social también se expresaron tras conocerse la noticia. Entre ellas, Claudia Vallori manifestó en sus redes sociales: “Se va una persona comprometida, luchadora y siempre cercana a los jubilados. Su legado e impronta de trabajo, solidaridad y defensa de los derechos de los jubilados quedará para siempre en nuestra memoria”.