El Becario en Escena tuvo su gran final con 60 jóvenes artistas en competencia

REDACCIÓN ELONCE
La final de Becario en Escena reunió a talentos de toda la provincia en una jornada cultural con premios millonarios. Elonce dialogó con el director del Instituto Becario sobre el impacto del programa.
La final de Becario en Escena en Paraná se desarrolló este sábado en la Vieja Usina, donde cerca de 60 jóvenes artistas de distintos puntos de Entre Ríos participaron de la instancia decisiva del certamen organizado por el Instituto Becario. La actividad reunió a finalistas que habían superado etapas previas realizadas en varias localidades, consolidando un evento de carácter provincial.
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, explicó que la jornada fue el cierre de un proceso que se inició en distintas ciudades. “Tenemos casi 60 chicos participando de distintos puntos de la provincia”, afirmó, al tiempo que destacó el acompañamiento institucional y familiar.
El funcionario remarcó que el programa busca fomentar el desarrollo artístico de estudiantes entrerrianos. “Es una muy linda jornada, con buen acompañamiento y con todos los chicos disfrutando en familia”, sostuvo, en referencia al clima que se vivió durante la competencia.
Un certamen provincial con alto nivel artístico
El certamen Becario en Escena se estructuró en diversas instancias desarrolladas en ciudades como Colón, Rosario del Tala y Crespo, donde se seleccionaron los mejores talentos. Luego, los finalistas fueron convocados a Paraná para competir en la denominada “gran final”.
“Es la finalísima, donde vienen todos ellos a la capital de la provincia y el jurado evalúa su desempeño”, explicó Berdiñas. Además, subrayó que el nivel artístico alcanzado fue elevado: “Siempre el nivel es bueno, pero hoy es superlativo porque son todos los chicos que fueron destacados en las instancias anteriores”.
El programa incluyó distintas disciplinas artísticas como música, danza, teatro, stand up y presentaciones grupales. Según detallaron, también se contemplaron categorías individuales divididas por edades y una categoría grupal sin límite etario.
Becas culturales como incentivo al desarrollo artístico
Uno de los ejes centrales del programa fue el otorgamiento de becas culturales a los participantes destacados. Estas ayudas económicas estuvieron destinadas a la formación artística, compra de instrumentos, indumentaria o pago de academias.
“Los chicos que participen dentro de la categoría menciones especiales van a tener una beca de 720.000 pesos, mientras que los ganadores recibirán 1.440.000 pesos”, precisó el director del Instituto Becario, al referirse a los montos establecidos para esta edición.
Mariano Berdiñas consideró que estos incentivos resultaron fundamentales para acompañar a las familias. “Son montos que buscan ayudar a los chicos y a sus familias a que continúen en lo que están haciendo”, expresó, destacando el impacto directo del programa en el desarrollo artístico juvenil.
Una iniciativa con 10 años de trayectoria
El programa Becario en Escena cumplió una década desde su creación y se consolidó como una política pública orientada a promover el arte entre jóvenes estudiantes. En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas en el tiempo.
“Es un programa que cumple este año una década y que permite que los chicos puedan subirse por primera vez a un escenario, recibir la devolución de un jurado y actuar ante el público”, señaló Berdiñas.
Además, destacó el valor formativo de la experiencia. “Apunta a que sea una linda jornada y a brindar un reconocimiento con una beca para aquellos que se destacan”, agregó.
El acompañamiento institucional y el futuro del programa
El desarrollo del evento contó con el respaldo de autoridades locales y municipales, quienes facilitaron la participación de los jóvenes de distintas localidades. En ese sentido, Mariano Berdiñas agradeció el apoyo de los intendentes.
“Agradecemos a los intendentes que han posibilitado que los chicos puedan venir a competir y disfrutar esta jornada”, afirmó, en referencia al trabajo conjunto para garantizar la logística del evento.
Finalmente, adelantó que el programa continuará durante el año con nuevas instancias en el interior provincial. “Después empezamos con las instancias de este año en distintas localidades, porque es una actividad que seguimos impulsando para acompañar a los estudiantes”, concluyó.
La final de Becario en Escena en Paraná volvió a poner en valor el talento de los jóvenes entrerrianos y reafirmó el rol del Estado en la promoción cultural, con herramientas concretas de apoyo para quienes inician su camino en el arte.