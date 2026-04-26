Ciudad entrerriana asumió la vicepresidencia de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

El 23 y 24 de abril se desarrolló en José C. Paz el IV Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, una actividad que reunió a autoridades nacionales e internacionales vinculadas a políticas educativas y cooperación institucional, con eje en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En ese marco, Concepción del Uruguay fue distinguida con la vicepresidencia de la red, cargo que asumió el intendente José Lauritto. El reconocimiento se vincula con la trayectoria de la ciudad desde su incorporación en 2022 a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje.

Durante el encuentro, del que también participó la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, Lauritto se refirió a los cambios que atraviesa el sistema educativo. “Los resultados del aprendizaje pertenecen cada vez en mayor proporción a variables externas a la escuela; quizás como nunca antes, y es un tema que nos preocupa”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que el modelo tradicional de educación y movilidad social está en transformación: “Escolarizarse antes era aprender, conseguir un trabajo y encontrar una mejor posición social; y eso naturalmente ha entrado en crisis”. Además, remarcó que la aceleración tecnológica —impulsada por la inteligencia artificial, la robótica y la nube digital— está modificando profundamente el mundo del conocimiento y el trabajo.

Educación y empleo: ejes del debate

En una segunda jornada realizada el 24 de abril, la delegación se trasladó para participar del conversatorio “La Transformación del Aprendizaje y el Empleo: Competencias y Habilidades Fundamentales para las Nuevas Generaciones”, desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Allí, Federico Brugaletta, enlace local de la ciudad en la red, presentó los resultados del programa municipal “¿Dónde estás hoy?”, basado en un relevamiento de 677 egresados de 25 escuelas secundarias. El estudio mostró que el 82% de quienes continúan estudios superiores lo hacen en la propia ciudad, consolidando a Concepción del Uruguay como un polo educativo regional.

A partir de estos datos, Brugaletta también expuso sobre el desarrollo del Polo Tecnológico Municipal La Nube, una iniciativa surgida del trabajo conjunto con el sector del software y servicios informáticos. En ese ámbito se detectaron demandas de formación específicas, como perfiles vinculados a la robótica aplicada a la industria metalmecánica, y se impulsaron estrategias de capacitación orientadas a escuelas secundarias.

La jornada concluyó con una visita al Polo Universitario Internacional, un espacio equipado con tecnología para aulas híbridas y destinado a nuevas propuestas académicas en ciencia, tecnología e innovación. Allí se realizaron presentaciones sobre el uso pedagógico de la inteligencia artificial y la actualización curricular de la educación técnica, ante una amplia participación de docentes y estudiantes.