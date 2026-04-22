Provincia y UNICEF definen plan estratégico para fortalecer políticas de niñez

REDACCIÓN ELONCE
El gobierno provincial y UNICEF iniciaron una etapa de planificación conjunta para los próximos cinco años, con foco en salud, educación, derechos y reducción de la pobreza infantil, registró Elonce.
El gobierno de Entre Ríos y UNICEF llevaron adelante jornadas de planificación estratégica con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas para los próximos cinco años, centradas en políticas públicas para la niñez y adolescencia.
La actividad reunió a funcionarios provinciales y equipos técnicos de distintas áreas, con el propósito de establecer prioridades en función de la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en el territorio.
El gobernador Rogelio Frigerio subrayó la relevancia estratégica de la alianza con el organismo internacional y celebró la posibilidad de definir los objetivos conjuntos para el periodo 2026-2027, señalando que "sin planificación no se puede hacer nada, me parece trascendente lo que pasa hoy acá". Para el mandatario, esta labor de planificación es fundamental para fijar prioridades claras y determinar hacia dónde destinar los esfuerzos y el tiempo del equipo de gobierno.
Al referirse a las políticas públicas, el mandatario fue enfático al colocar a los sectores más jóvenes en el centro de la agenda provincial. "Tengo una prioridad desde el primer momento, y todo mi equipo lo sabe, en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia", subrayó. Explicó luego que se trabaja con los recursos disponibles y el asesoramiento de UNICEF para desarrollar estrategias que protejan estos sectores. "Ahí claramente tenemos que poner el ojo, somos conscientes de la relevancia que tiene eso en términos del futuro de nuestra provincia", sostuvo, tras lo cual remarcó que esta visión se refleja en un enfoque transversal que involucra a distintas áreas de gobierno para garantizar el desarrollo integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Durante el encuentro, la representante adjunta de UNICEF, María Elena Úbeda, destacó que la provincia es considerada prioritaria dentro de los programas de cooperación, debido al compromiso sostenido con la agenda de infancia.
Cuatro ejes de trabajo
En esta nueva etapa de articulación, se definieron cuatro líneas estratégicas: salud y nutrición, educación, protección de derechos y reducción de la pobreza.
Estas prioridades forman parte de un esquema acordado a nivel nacional, pero adaptado a las necesidades específicas de cada provincia.
El objetivo central es avanzar en un plan de trabajo conjunto que se formalizará mediante un memorándum de entendimiento entre ambas partes.
Trabajo intersectorial
Uno de los aspectos destacados fue la participación de todo el gabinete provincial y de equipos técnicos de distintos ministerios vinculados a la niñez. Según indicó Úbeda, la coordinación entre áreas permite diseñar e implementar políticas públicas más integrales y eficaces.
En ese sentido, valoró el enfoque intersectorial que ya se viene aplicando en la provincia, con mesas de trabajo orientadas a problemáticas específicas.
“La prioridad es fortalecer el trabajo con UNICEF para poner a la niñez en el centro de las políticas públicas, con estrategias que abarquen la primera infancia, la salud y la educación, incluso en un contexto de recursos limitados”, completó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
En ese marco, anticipó que se busca conformar una red con municipios para planificar acciones y consolidar espacios locales de abordaje, con foco en educación, acompañamiento familiar y vacunación.
Por su parte, Sebastián Waisgrais, economista y especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de UNICEF Argentina, destacó la apertura del gobierno provincial para avanzar en una agenda conjunta que permita identificar y acompañar a las poblaciones más vulnerables, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida desde los primeros años. En ese sentido, remarcó que “intervenir en la primera infancia resulta clave para garantizar mayores oportunidades en la vida adulta y promover la inclusión social”.
Desde UNICEF señalaron que el modelo de articulación desarrollado en Entre Ríos resulta relevante y podría ser tomado como referencia para otras provincias del país. Durante la jornada se trabajó en mesas técnicas donde especialistas avanzaron en la planificación de acciones concretas para mejorar indicadores vinculados a la infancia.
Por parte de la provincia participaron de la jornada, la vicegobernadora Alicia Aluani, funcionarios y equipos técnicos de distintas áreas, entre ellas los Ministerios de Economía, Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y el Observatorio de Primera Infancia, lo que reflejó el enfoque transversal de la agenda.
La iniciativa se enmarca en las prioridades estratégicas de UNICEF, orientadas a garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y nutrición, mejorar los aprendizajes y habilidades, fortalecer los sistemas de protección social y prevenir situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se desarrollaron cinco mesas de trabajo centradas en ejes prioritarios: abordajes integrales de la primera infancia y la inclusión, financiamiento público orientado a la niñez, salud y nutrición, aprendizajes y habilidades digitales, y promoción y protección de derechos.