 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Educación

La Escuela Agrotécnica Las Delicias fortalece su compromiso con las Buenas Prácticas Lecheras

La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias continúa consolidando su crecimiento institucional al integrarse como uno de los primeros 50 tambos adheridos al Programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras.

20 de Abril de 2026
Buenas Prácticas Lecheras.
Buenas Prácticas Lecheras. Foto: (GPER).

La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias continúa consolidando su crecimiento institucional al integrarse como uno de los primeros 50 tambos adheridos al Programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras.

La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias continúa consolidando su crecimiento institucional al integrarse como uno de los primeros 50 tambos adheridos al Programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa clave para el fortalecimiento del sector productivo provincial.

 

En este marco, la institución participó de la presentación de los resultados del primer tramo del programa en un encuentro que constituyó un espacio estratégico para analizar los avances alcanzados en materia de calidad de leche, inocuidad, productividad y sustentabilidad de los sistemas productivos.

La incorporación de la escuela al programa reafirma su compromiso con la formación técnica de calidad, alineada a las demandas actuales del sistema socioproductivo y a las normativas vigentes del sector lechero. Asimismo, fortalece el vínculo entre educación y producción, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.

 

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de estos espacios de articulación y agradecieron a las instituciones organizadoras por convocarlos a ser protagonistas del crecimiento agroindustrial de la región.

De esta manera, la Escuela Las Delicias continúa aportando desde la Educación Agrotécnica al desarrollo productivo y sustentable de Entre Ríos.

Temas:

Educación buenas prácticas lecheras
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso