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Darán a conocer los fundamentos de la condena a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dará a conocer los argumentos del fallo que condenó al artista a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022.

26 de Abril de 2026
Pettinato está señalado como responsable de “incendio culposo seguido de muerte”
Pettinato está señalado como responsable de “incendio culposo seguido de muerte”

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dará a conocer los argumentos del fallo que condenó al artista a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dará a conocer este lunes los fundamentos de la condena a tres años de prisión en suspenso que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

 

El pasado 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle resolvieron condenar al imputado al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”. La pena impuesta es de cumplimiento en suspenso, por lo que no deberá ir a prisión, informó NA.

Melchor Rodrigo muri&oacute; en 2022
Melchor Rodrigo murió en 2022

Unificación con una causa anterior

 

El fallo también unificó esta condena con una pena previa de nueve meses de prisión dictada en abril de 2024 por abuso sexual simple, lo que conforma el total de tres años establecidos por el tribunal.

 

Durante el período de la condena, Pettinato deberá cumplir una serie de condiciones: fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas.

 

Además, los magistrados dispusieron que, una vez que la sentencia quede firme, se proceda a la extracción de su perfil genético para ser incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, en el marco de la Ley N° 26.879.

 

A lo largo del juicio, el artista —conocido por sus imitaciones de Michael Jackson— optó por no declarar. La difusión de los fundamentos permitirá conocer en detalle los argumentos del tribunal para dictar la condena.

Temas:

Felipe Pettinato Muerte condena
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