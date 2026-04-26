El increíble accidente que protagonizó el padre de Max Verstappen en el rally en Bélgica

El expiloto de Fórmula 1 y padre de Max, Jos Verstappen sufrió un impactante accidente durante su participación en el Rally de Valonia, en Bélgica, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol en un tramo de alta velocidad.

El incidente ocurrió en la región de Namur, donde el neerlandés de 54 años competía a bordo de un Škoda Fabia RS Rally2. Tras el impacto, el auto terminó volcado y con severos daños estructurales, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

A pesar de la violencia del choque, tanto Verstappen como su copiloto Jasper Vermeulen lograron salir del vehículo por sus propios medios y sin lesiones de gravedad, gracias a las medidas de seguridad del automovilismo moderno.

El Rally de Valonia es conocido por sus exigentes condiciones, con tramos rápidos, curvas cerradas y caminos técnicos que requieren máxima concentración. El accidente del neerlandés se suma a otros episodios que han marcado su trayectoria reciente en esta disciplina.

No es la primera vez que Verstappen enfrenta una situación similar. En 2025, durante el Royal Rally de Escandinavia, también debió abandonar tras un vuelco, del que salió ileso junto a su entonces copiloto.

Con una extensa carrera en el automovilismo —incluyendo su paso por la Fórmula 1 en las décadas del 90 y 2000—, Jos continúa activo en el rally, mientras su hijo, Max Verstappen, tetracampeón mundial de Fórmula 1, sigue siendo una de las grandes figuras del deporte a nivel internacional.