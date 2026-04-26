Desarticulan punto de venta de droga en Concordia: seis detenidos y un vehículo robado recuperado

Un operativo policial en Concordia permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas y culminó con la detención de seis personas, además del secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Comisaría Tercera, en el marco de una investigación en curso y con autorización del Juzgado de Garantías local. Como resultado de los allanamientos, las autoridades confirmaron resultados positivos, informó El Entre Ríos.

Los resultados de los operativos

Entre los elementos incautados se destaca una motocicleta Gilera Smash, la cual presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2023 tras ser verificada en los sistemas oficiales.

Además, durante las requisas se secuestraron $99.400 en efectivo, dos envoltorios con cocaína, un arma de aire comprimido y diversos elementos considerados de interés para la investigación.

Como consecuencia del operativo, seis personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, imputadas por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de las actividades ilícitas y posibles vinculaciones con otras causas en la región.