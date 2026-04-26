Conductor alcoholizado fue detenido por realizar maniobras peligrosas con una camioneta

Una camioneta retenida por conductor alcoholizado y realizando maniobras peligrosas fue el resultado de un procedimiento policial realizado durante un patrullaje preventivo este domingo en la intersección de calles Entre Ríos y Saavedra, de Concordia, donde efectivos detectaron irregularidades en la conducción del vehículo.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico observó que una camioneta Toyota Hilux circulaba realizando maniobras peligrosas, lo que motivó la intervención inmediata para detener su marcha.

Tras la detención del vehículo, se dio intervención a personal de la Dirección de Tránsito para realizar las actuaciones correspondientes. En ese contexto, se efectuó el test de alcoholemia al conductor.

El resultado arrojó un nivel de 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que confirmó que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de circular.

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la retención de la camioneta y se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de tránsito.

El operativo se enmarcó en tareas de prevención y control vehicular destinadas a garantizar la seguridad en la vía pública.

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