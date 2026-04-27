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Paraná Reclamos por el estado de las calles

Un auto cayó en un pozo sin señalizar sobre calle Crisólogo Larralde de Paraná

Un automóvil cayó en un pozo sin señalizar en una calle de Paraná y debió ser asistido por personal policial. No hubo personas lesionadas, pero vecinos expresaron reclamos por el estado de la vía pública.

27 de Abril de 2026
Un auto cayó en un pozo sobre calle Crisólogo Larralde
Un auto cayó en un pozo sobre calle Crisólogo Larralde Foto: Reporte 100.7

REDACCIÓN ELONCE

Un automóvil cayó en un pozo sin señalizar en una calle de Paraná y debió ser asistido por personal policial. No hubo personas lesionadas, pero vecinos expresaron reclamos por el estado de la vía pública.

Un auto cayó en un pozo sin señalizar en Paraná y generó reclamos por el estado de la calle. El hecho ocurrió anoche en calle Crisólogo Larralde al 2900, donde un vehículo terminó dentro de una excavación que, según vecinos, se encontraba abierta desde hacía varios meses.

 

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el incidente se registró mientras un patrullero realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese momento, los efectivos observaron que un automóvil cayó en el pozo y procedieron a asistir al conductor.

 

Asistencia y estado del conductor

 

De acuerdo a la información oficial, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho. El personal policial intervino para brindar ayuda y normalizar la situación en el lugar.

Un auto cay&oacute; en un pozo (foto Reporte 100.7)
Un auto cayó en un pozo (foto Reporte 100.7)

 

No se aportaron mayores detalles sobre daños materiales en el vehículo.

 

Reclamos de vecinos

 

Tras el incidente, vecinos de la zona expresaron a Reporte 100.7 su preocupación por el estado de las calles y la falta de señalización. Indicaron que el pozo llevaba varios meses sin ser reparado.

 

Además, mencionaron la existencia de otras situaciones similares en distintos puntos de la ciudad, donde se registraban baches y excavaciones sin intervención.

Un auto cay&oacute; en un pozo (foto Reporte 100.7)
Un auto cayó en un pozo (foto Reporte 100.7)

Algunos vecinos también plantearon cuestionamientos vinculados a la circulación y la responsabilidad al conducir en zonas donde existen irregularidades en la calzada.

Temas:

Paraná pozo en la calle incidente vial Reclamo Vecinal calles
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