Tres localidades entrerrianas registraron menos de 10°C con sensaciones térmicas muy bajas

La última semana de abril comenzó con frío en la provincia de Entre Ríos y el resto del país. Tres localidades registraron temperaturas menores a los 10º y con una sensación térmica entre 3º y 7º.

Según pudo saber Elonce de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, Gualeguaychú fue la ciudad más fría de la provincia con una temperatura de 6.6ºC y una térmica de 3.3 ºC; Paraná se ubica en el segundo puesto dentro de Entre Ríos: el registró marcó 8ºC y una ST de 5.2 ºC; mientras que Concordia, hubo una temperatura de 8.7ºC y la sensación térmica fue de 7.2 ºC.

De esta manera, se dio paso al primer ingreso de aire polar en lo que va del año y un derrumbe de temperaturas muy significativo, que alcanzó su punto más crítico en el amanecer de este lunes con temperaturas dignas de pleno invierno.

Frío en otros puntos del país

En la Ciudad de Buenos Aires por primera vez en 2026 la temperatura bajó de 10 °C, convirtiéndose en la mañana más fría. La temperatura mínima se mantuvo en torno a 8 °C, moderada por los (aún) vientos fuertes del sudoeste que favorecían una sensación térmica de solo 6 °C. En el Gran Buenos Aires, como es de esperar, el momento de salir a trabajar e ingresar a los establecimientos educativos se volvió mucho más crudo, con temperaturas de hasta 6 °C pero sensaciones térmicas de hasta 2 °C.

Como todo primer pulso de aire frío de la temporada, su afectación temporal será bastante breve esta semana y luego las temperaturas van a volver a repuntar en Buenos Aires. Pero, de todas maneras, varios frentes fríos recorrerán nuevamente la región en la semana, y algunos días puntuales podrán volver a ser tan fríos como este lunes.

Las provincias de Santa Cruz. Mendoza y San Luis registraron temperaturas bajo cero, que descendieron hasta los a -0,8 grados en el caso de El Calafate y -2,6°C en Uspallata.

Lunes frío con buen tiempo

Esta fría jornada continuará con tiempo seco y muy estable, con cielo que se presentará despejado a parcialmente nublado con el correr de las horas.

El martes se consolida el ingreso de aire frío en la zona central, con condiciones de estabilidad generalizada y ausencia casi total de precipitaciones en áreas productivas. El cielo despejado y la baja humedad potencian el enfriamiento nocturno.

Las temperaturas máximas se ubican entre 16 °C y 20 °C en el centro del país, mientras que las mínimas descienden hasta valores cercanos a 0 °C en amplios sectores. Se configura un núcleo frío de 0 °C a 4 °C que abarca el sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis.

El miércoles mantiene este patrón, con leve recuperación térmica diurna (18 °C a 22 °C en el centro), pero persistencia de mínimas bajas. Las condiciones de cielo despejado y vientos calmos sostienen el riesgo de heladas, especialmente en zonas bajas y alejadas de la influencia marítima.