Sale a la venta el álbum del Mundial que tiene casi mil figuritas

La espera terminó para los coleccionistas y fanáticos del fútbol en Argentina. A menos de dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, Panini confirmó que este lunes 27 de abril comienza la comercialización oficial del álbum del Mundial 2026.

Se espera que entre este mismo lunes y los primeros días de mayo el stock esté disponible en la red de kioscos de todo el país.

El paso de 32 a 48 selecciones participantes ha obligado a la editorial italiana a confeccionar un ejemplar sin precedentes. Por primera vez, el álbum contará con 112 páginas para albergar un total de 980 figuritas.

Cada una de las 48 naciones tendrá una doble página dedicada, que incluye 18 retratos de jugadores; una imagen del equipo completo y el escudo de la federación en formato metalizado (brillante).

Una de las sorpresas de esta edición es el cambio en la cantidad de "cromos" por paquete. A diferencia de las tradicionales 5 unidades, los sobres del Mundial 2026 contendrán 7 figuritas, con la posibilidad de encontrar una octava figurita "sorpresa" (denominadas Extra Stickers o paralelos de edición limitada con bordes de colores) en algunos paquetes seleccionados.

Los costos confirmados para el mercado argentino

El álbum de tapa blanda costará $15.000; mientras que el de tapa dura, más buscado por coleccionista, tendría un costo estimado entre $30.000 y $35.000. En tanto el paquete de 7 figuritas saldrá $2.000.

¿Cuánto cuesta llenarlo?

Debido al volumen de la colección, completar el álbum será un desafío económico importante. Sin contar las figuritas repetidas y asumiendo una distribución perfecta, se necesitan al menos 140 sobres para alcanzar las 980 unidades, lo que implica una inversión inicial de $280.000, sin sumar el costo del álbum.

Sin embargo, estimando el factor de las repetidas, los expertos calculan que el costo final para completarlo podría oscilar entre los $350.000 y los $500.000, dependiendo del intercambio en las plazas y parques, una tradición que promete renovarse en cada rincón del país.

Además de los jugadores, la colección incluye secciones especiales dedicadas a los 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá, pósteres de las ciudades anfitrionas y un repaso por la historia de la Copa del Mundo, convirtiéndolo en una pieza de archivo histórica antes del inicio del torneo.