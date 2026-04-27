 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Calendario de pagos de ANSES: qué prestaciones se cobran esta semana  

En una semana corta por el feriado del 1° de Mayo, sigue el cronograma de pago de las prestaciones de ANSES.  

27 de Abril de 2026
Cronograma de pagos de ANSES
Cronograma de pagos de ANSES

En una semana corta por el feriado del 1° de Mayo, sigue el cronograma de pago de las prestaciones de ANSES.  

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondientes a la última semana de abril, que finaliza este jueves debido al feriado nacional del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.

 

En la última semana del mes se abonan las jubilaciones que superan un haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

 

La actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

 

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento se abonan del 10 de abril al 12 de mayo

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento del 13 de abril al 12 de mayo

 

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento se pagan del 14 de abril al 12 de mayo

 

Temas:

cronograma de pagos Anses jubilaciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso