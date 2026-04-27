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Haciendo Comunidad Encuentro de innovación

El Gobierno de Entre Ríos impulsa dos jornadas para vincular ciencia, empresas y financiamiento

La actividad se desarrollará durante dos días en Paraná y reunirá a funcionarios, emprendedores, investigadores y empresas. Habrá presentación de proyectos, mesas de vinculación y herramientas de financiamiento para iniciativas locales.

27 de Abril de 2026
Mirador TEC.
Mirador TEC.

La actividad se desarrollará durante dos días en Paraná y reunirá a funcionarios, emprendedores, investigadores y empresas. Habrá presentación de proyectos, mesas de vinculación y herramientas de financiamiento para iniciativas locales.

El Gobierno de Entre Ríos realizará junto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación las Jornadas de Innovación para el Desarrollo Productivo, una propuesta orientada a fortalecer proyectos científico-tecnológicos con impacto económico y social en la provincia.

 

La actividad tendrá lugar este lunes 27 y martes 28 de abril en MiradorTEC, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861, en la ciudad de Paraná. El encuentro buscará reunir a actores públicos y privados vinculados al ecosistema de innovación.

 

Desde la organización indicaron que el objetivo central será generar espacios de articulación entre emprendedores, investigadores, empresas e instituciones para potenciar desarrollos locales.

 

 

Dos jornadas con foco productivo

 

La primera jornada se desarrollará el lunes de 9.30 a 17, mientras que el martes la agenda continuará entre las 9.30 y las 12.

 

Durante ambas fechas, el Gobierno de Entre Ríos prevé exposiciones y mesas de trabajo vinculadas con sectores estratégicos como agtech, salud, alimentos, inteligencia artificial y ambiente.

 

Además, se promoverán rondas de vinculación entre responsables de proyectos, inversores y empresas interesadas en incorporar soluciones tecnológicas aplicadas a procesos productivos.

 

 

 

Funcionarios y entidades participantes

 

La apertura estará encabezada por Guillermo Bernaudo y Emanuel Gainza.

 

También participarán representantes de MiradorTEC, la Fundación Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología.

 

El cronograma contempla presentaciones sobre herramientas estratégicas para impulsar negocios tecnológicos y modernizar procesos dentro del sector productivo.

 

 

Financiamiento para proyectos locales

 

La segunda jornada estará enfocada en líneas de financiamiento y acompañamiento técnico para pymes y equipos de investigación.

 

En ese marco, la Agencia I+D+i dará a conocer programas vigentes, criterios de viabilidad y mecanismos de acceso.

Temas:

Mirador Tec Gobierno de Entre Ríos
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