El Gobierno de Entre Ríos impulsa dos jornadas para vincular ciencia, empresas y financiamiento

El Gobierno de Entre Ríos realizará junto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación las Jornadas de Innovación para el Desarrollo Productivo, una propuesta orientada a fortalecer proyectos científico-tecnológicos con impacto económico y social en la provincia.

La actividad tendrá lugar este lunes 27 y martes 28 de abril en MiradorTEC, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861, en la ciudad de Paraná. El encuentro buscará reunir a actores públicos y privados vinculados al ecosistema de innovación.

Desde la organización indicaron que el objetivo central será generar espacios de articulación entre emprendedores, investigadores, empresas e instituciones para potenciar desarrollos locales.

Dos jornadas con foco productivo

La primera jornada se desarrollará el lunes de 9.30 a 17, mientras que el martes la agenda continuará entre las 9.30 y las 12.

Durante ambas fechas, el Gobierno de Entre Ríos prevé exposiciones y mesas de trabajo vinculadas con sectores estratégicos como agtech, salud, alimentos, inteligencia artificial y ambiente.

Además, se promoverán rondas de vinculación entre responsables de proyectos, inversores y empresas interesadas en incorporar soluciones tecnológicas aplicadas a procesos productivos.

Funcionarios y entidades participantes

La apertura estará encabezada por Guillermo Bernaudo y Emanuel Gainza.

También participarán representantes de MiradorTEC, la Fundación Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología.

El cronograma contempla presentaciones sobre herramientas estratégicas para impulsar negocios tecnológicos y modernizar procesos dentro del sector productivo.

Financiamiento para proyectos locales

La segunda jornada estará enfocada en líneas de financiamiento y acompañamiento técnico para pymes y equipos de investigación.

En ese marco, la Agencia I+D+i dará a conocer programas vigentes, criterios de viabilidad y mecanismos de acceso.