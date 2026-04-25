La Noche de las Ciudades reunió cultura, turismo y producción entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
La Casa de la Cultura albergó una nueva edición del evento que integró música, danza, gastronomía y promoción turística. Delegaciones de Feliciano y Libertador San Martín mostraron su identidad con propuestas culturales y productivas.
La Noche de las Ciudades fue el eje de una nueva jornada cultural que se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Paraná, donde distintas localidades exhibieron su identidad a través de la música, la danza, la gastronomía y el trabajo de emprendedores. La propuesta reunió a delegaciones de Libertador San Martín y San José de Feliciano, que compartieron con el público una síntesis de sus tradiciones y atractivos turísticos.
El evento comenzó en horas de la noche y convocó a vecinos y visitantes que recorrieron los stands, presenciaron espectáculos en vivo y participaron de degustaciones. La iniciativa buscó fortalecer la visibilidad de las ciudades entrerrianas, generando un espacio de intercambio cultural y promoción regional.
En ese marco, la delegación de Libertador San Martín presentó una nutrida grilla artística con la participación del taller municipal de Danzas Folklóricas, el conjunto Allegro del Instituto Adventista del Plata, el músico Martín Ceraolo y el Coral San Martín. Las actuaciones reflejaron el fuerte vínculo de la localidad con la música y la formación artística.
Libertador San Martín mostró su potencial cultural y productivo
Representantes de Libertador San Martín destacaron la importancia de participar en este tipo de encuentros para difundir sus propuestas. “Hoy trajimos un poco de todo lo que tenemos para ofrecer, desde lo cultural hasta lo turístico”, señalaron a Elonce.
Además, remarcaron el valor de sus instituciones educativas y culturales, como la Universidad Adventista del Plata, y la proyección de sus actividades. “Es un lugar para ir a visitar y conocer. Tenemos naturaleza, salud, fe y una agenda de eventos durante todo el año”, explicaron.
En cuanto al desarrollo productivo, pusieron en relieve el crecimiento del sector emprendedor. “Tenemos ferias que reúnen a cerca de 100 emprendedores, con propuestas que van desde la gastronomía hasta la tecnología y la cosmética natural”, indicaron. También resaltaron la calidad de los servicios turísticos y gastronómicos: “La gastronomía no es la excepción, tenemos variedad y muy buenos cafés”, explicaron.
Feliciano promocionó su identidad con la torta negra como emblema
Por su parte, la delegación de San José de Feliciano centró su presentación en la promoción de la tradicional Fiesta de la Torta Negra, uno de los eventos más representativos de la localidad. Durante la jornada, ofrecieron degustaciones y exhibieron productos regionales que captaron la atención del público.
Elbio Vargas, de la Secretaría de Turismo de Feliciano, destacó el valor de este tipo de espacios para difundir la producción local. “Esto nació tratando de activar la producción textil, la moda, el trabajo en cuero, la platería y nuestros artesanos, para darles la importancia que merecen”, explicó en relación a la Expo Feliciano Produce Moda.
Asimismo, anunció próximos eventos en la localidad. “El 24 de mayo tenemos la Expo Feliciano Produce Moda, frente al Palacio Municipal, con desfiles y espectáculos. Y en julio llega la Fiesta de la Torta Negra, un producto muy especial que queremos mostrar a toda la provincia y al país”, afirmó a Elonce.
Tradición, gastronomía y concursos que fortalecen el turismo
La Fiesta de la Torta Negra fue uno de los principales atractivos promocionados durante el evento. Se trata de una elaboración típica de Feliciano que tiene su origen en antiguas panaderías locales. “Nació hace muchos años con la masa que sobraba del pan, y se transformó en un producto distintivo”, detallaron.
En ese contexto, Viviana, ganadora del concurso gastronómico, compartió su experiencia. “En 2024 obtuvimos el segundo premio y en 2025 el primero”, relató, destacando el crecimiento del certamen y el interés que despierta la receta tradicional.
Si bien evitó revelar los secretos de su preparación, remarcó el valor del reconocimiento. “Seguramente hay un secretito, pero lo importante es que fue muy bien valorado”, expresó a Elonce. El concurso forma parte de una celebración que combina gastronomía, turismo y cultura, consolidándose como un atractivo clave en la agenda provincial.
Música, danza y una propuesta integral para toda la región
Además de las presentaciones institucionales, el evento contó con la actuación de la artista invitada Sofi Drei, quien ofreció un repertorio de folclore argentino inspirado en los paisajes entrerrianos. Su interpretación evocó las barrancas, los ríos y la identidad costera, generando una conexión directa con el público.
La jornada también incluyó la participación del ballet Ñe'á, que representó la danza litoraleña, aportando color y tradición al escenario. Las distintas propuestas artísticas consolidaron el carácter integral del evento, donde confluyeron expresiones culturales de toda la provincia.
Desde la organización destacaron que “La Noche de las Ciudades” se posiciona como un espacio clave para fortalecer la identidad entrerriana y promover el turismo interno. La articulación entre cultura, producción y promoción permitió visibilizar el potencial de cada localidad.
Un espacio para potenciar el turismo y la identidad entrerriana
El encuentro dejó en evidencia la diversidad cultural de Entre Ríos y el compromiso de las localidades por difundir sus tradiciones. Tanto Libertador San Martín como San José de Feliciano lograron mostrar sus fortalezas, desde la producción artesanal hasta los eventos turísticos que forman parte de su identidad.
En ese sentido, los representantes coincidieron en la importancia de sostener estas iniciativas. “Invitamos a todos a visitarnos y conocer lo que tenemos para ofrecer durante todo el año”, señalaron desde Libertador San Martín.
Por su parte, desde Feliciano reafirmaron su objetivo de posicionar la Fiesta de la Torta Negra a nivel provincial y nacional. “Queremos que más gente conozca este producto tan importante para nuestra ciudad”, concluyeron.
De esta manera, La Noche de las Ciudades se consolidó como una vidriera cultural y turística que permitió acercar a los entrerrianos a la riqueza de sus propias localidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el desarrollo regional. Elonce.