Tras leve suba, prevén estabilidad del dólar y ajuste gradual

El dólar oficial retomó impulso el viernes y cerró con subas tanto en el segmento mayorista como en el minorista, aunque continuó dentro de un escenario de relativa estabilidad cambiaria. A pesar del incremento, el tipo de cambio se mantuvo lejos del techo de la banda fijada por el Banco Central.

En el mercado mayorista, la divisa avanzó $14, lo que representó una suba del 1%, y alcanzó los $1.392 para la venta. Este movimiento constituyó el mayor incremento diario desde fines de marzo. Sin embargo, el valor permaneció a una distancia cercana al 21,5% del límite superior establecido en $1.691,90.

En el segmento minorista, el dólar también mostró una tendencia alcista. En el Banco Nación cerró en $1.415 para la venta, superando la barrera de los $1.400. En consecuencia, el dólar tarjeta escaló a $1.839,50. Según el promedio relevado por el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.403,15.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.423,96, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1.478,70. En tanto, el dólar blue avanzó $5 y cerró en $1.420 para la venta en el mercado informal.

Comportamiento acumulado

Más allá del repunte puntual, el comportamiento del tipo de cambio se mantuvo contenido en el acumulado mensual. Durante abril, el dólar mayorista registró un avance de $10, equivalente a un 0,7%. En contraste, desde el inicio de 2026 acumuló una baja de $63, lo que representó una caída del 4,3%.

En términos reales, la cotización se ubicó en niveles similares a los observados entre mayo y junio de 2025, lo que reactivó el debate entre analistas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario vigente.

Factores de estabilidad

Desde el mercado señalaron que la estabilidad cambiaria estuvo sostenida principalmente por el ingreso de divisas del sector agroexportador, lo que permitió al Banco Central acumular reservas sin generar presiones sobre la cotización.

A este factor se sumó una demanda privada más moderada. En ese sentido, autoridades del Banco Central indicaron que la compra de dólares para atesoramiento había disminuido durante los meses previos, luego de un período de mayor salida de divisas en 2025.

Asimismo, contribuyeron a la oferta de dólares las colocaciones corporativas en moneda extranjera y el ingreso estacional de la cosecha gruesa.

Proyecciones para los próximos meses

Un informe de FocusEconomics proyectó un escenario de suba gradual del tipo de cambio para los próximos años, sin saltos bruscos y bajo un esquema de devaluación administrada.

Según el relevamiento, el dólar oficial cerraría 2026 en torno a los $1.699, mientras que para diciembre de 2027 alcanzaría los $1.956. De mantenerse esta tendencia, la cotización podría aproximarse a los $2.000 hacia fines de 2027.

Para lo que resta de 2026, se estimó un incremento escalonado mes a mes, con valores que oscilarían entre $1.492 en abril y $1.699 en diciembre.

En este contexto, el mercado mantuvo la atención sobre la evolución de la inflación y la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas sin alterar la estabilidad cambiaria.