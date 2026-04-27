Buscan una familia que adopte a seis hermanos que no quieren ser separados

Seis hermanos entre 2 y 12 años buscan una familia que los adopte a todos ya que no quieren ser separados. La convocatoria pública se amplió a nivel nacional.
Se abrió una convocatoria pública para la adopción a seis hermanos que tienen entre 2 y 12 años y no quieren ser separados. El proceso de adopción podría definirse sin necesidad de inscripción previa e interviene el Juzgado de Familia N° 3 de Posadas.
Los menores permanecen alojados desde marzo de 2024 en un hogar de Leandro N. Alem, mientras la Justicia de Misiones impulsa una convocatoria pública para encontrar una familia que pueda adoptarlos en conjunto, ya que no se hallaron postulantes en los registros provinciales y nacionales.
La medida apunta a evitar la separación del grupo, una alternativa que había comenzado a evaluarse a fines del año pasado. “Yo había tomado la decisión de separarlos. Pero cuando se les planteó eso, sobre todo la nena más grande, se pusieron muy mal”, explicó la magistrada interviniente, quien agregó: “es un nuevo intento para ver si podemos encontrar una familia que pueda hacerse cargo de los seis hermanitos”.
El grupo está integrado por dos niñas y cuatro varones. La mayor tiene 13 años y el menor 2. Según se informó, los chicos se encuentran escolarizados, excepto el más pequeño, y presentan buen desempeño académico. “Les encanta ir a la escuela, están en el año que les corresponde”, indicó la funcionaria.
En ese contexto, se destacó el vínculo entre los hermanos y la voluntad expresa de permanecer juntos. “La nena más grande me hizo prometerle que iban a ir todos juntos”, relató la jueza, y añadió: “Son muy inteligentes y plantean eso, quieren una familia todos”.
El caso llegó a instancia de convocatoria pública luego de agotar las etapas previas del proceso de adopción. Primero se declaró el estado de adoptabilidad y se convocó a postulantes de Misiones. Ante la falta de interesados, se amplió la búsqueda a nivel nacional. Al no obtener resultados, se habilitó la actual instancia abierta.
“Esto quiere decir que cualquier persona, aunque nunca se haya inscripto, puede acercarse”, precisaron desde el juzgado. Los interesados pueden presentarse en el Registro de Adoptantes de su provincia o directamente en el Juzgado de Familia N° 3 de Posadas, donde recibirán orientación sobre el procedimiento.
En cuanto a los requisitos, se aclaró que el foco está puesto en la disponibilidad y el compromiso para el cuidado de seis niños. “Se necesita una familia que tenga la energía, el amor y los medios para sostenerlos, porque es un gasto económico y de tiempo”, señalaron.
Sobre los plazos, se indicó que en estos casos las evaluaciones se realizan específicamente para este grupo de hermanos. “Se hacen entrevistas psicológicas y socioambientales, y depende de cada provincia la celeridad de esos informes”, explicaron.
Los niños residen actualmente en el hogar Norberto Haase, donde reciben acompañamiento integral. El lugar funciona bajo un sistema de casas con cuidadores, lo que permite una dinámica cotidiana similar a un entorno familiar. “Tienen rutinas, van a la escuela, hacen tareas, comparten espacios y actividades”, describieron.
Respecto del proceso de vinculación, desde la Justicia indicaron que se realiza de manera progresiva. “Primero se acercan, los conocen, empiezan los encuentros. A veces suceden cosas inmediatas, hay situaciones que fluyen”, detalló la jueza.
Por último, se reiteró el pedido de difusión del caso para ampliar las posibilidades de encontrar una familia. “Estoy segura de que en algún lugar hay alguien esperando a estos chicos. Pido que se comparta esta historia”, concluyó.
Las personas interesadas pueden comunicarse al 3764-681777 o dirigirse al Juzgado de Familia N° 3 de Posadas.