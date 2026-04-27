Larroque fortalece su hospital con nuevo equipamiento y una inversión superior a $60 millones

El hospital San Isidro Labrador de Larroque, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, incorporó nuevo equipamiento de alta complejidad con el objetivo de ampliar sus prestaciones y mejorar la atención sanitaria en la región.

La institución, ubicada en el departamento Gualeguaychú, sumó una incubadora de transporte neonatal y un cardiodesfibrilador de última generación. Ambos dispositivos estarán destinados a fortalecer la respuesta médica ante situaciones críticas.

Desde el establecimiento destacaron que la inversión forma parte de una política de actualización tecnológica orientada a optimizar recursos y elevar la capacidad operativa del hospital de Larroque.

Nuevos equipos para emergencias y traslados

La incubadora de transporte neonatal permitirá realizar derivaciones seguras de recién nacidos que requieran cuidados especiales durante traslados hacia centros de mayor complejidad.

En tanto, el nuevo cardiodesfibrilador será utilizado en emergencias cardiovasculares y en intervenciones que requieran monitoreo intensivo.

La compra de ambos equipos se concretó mediante partidas extraordinarias correspondientes a fondos ministeriales hospitalarios.

Según se informó oficialmente, la incubadora demandó una inversión de $20.252.440, mientras que el cardiodesfibrilador implicó un desembolso de $9.453.820.

Hospital San Isidro Labrador de Larroque.

Próxima llegada de un grupo electrógeno

El director del hospital, Gerardo Romani, adelantó además que en los próximos días se incorporará un nuevo grupo electrógeno.

Ese equipamiento permitirá sostener el suministro eléctrico ante eventuales contingencias y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“La inversión total supera los 60 millones de pesos”, afirmó el funcionario al referirse al conjunto de mejoras previstas para el hospital de Larroque.

Impacto regional

Romani sostuvo que las nuevas incorporaciones también beneficiarán a localidades cercanas que dependen del centro asistencial.

“Estas incorporaciones no solo representan un salto tecnológico, sino también una mejora sustancial en las condiciones de trabajo del personal de salud”, expresó.

Además, agregó que el impacto alcanzará a pacientes de zonas como Pehuajó, Villa Eleonora, Cuchilla Redonda y otras poblaciones ubicadas sobre la Ruta Provincial 16.