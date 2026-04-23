El hospital Santa Rosa de Villaguay incorpora tecnología médica y amplía internación

El hospital Santa Rosa de Villaguay sumó nuevo equipamiento sanitario y mobiliario hospitalario en el marco de una inversión total de 74.855.600 pesos financiada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. La incorporación apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del efector público y mejorar las prestaciones para pacientes de la ciudad y la región.

Según se informó oficialmente, la inversión incluyó dos equipos destinados al Servicio de Laboratorio y la compra de 20 camas de internación. Con estos recursos, el hospital Santa Rosa de Villaguay busca optimizar tanto el diagnóstico clínico como las condiciones de internación dentro del establecimiento.

Las autoridades sanitarias señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento del sistema público provincial mediante mejoras en infraestructura y tecnología.

Nuevos equipos para el laboratorio

Dentro de las incorporaciones se destacó un analizador de gases en sangre y un analizador de coágulos. Para ambos dispositivos se destinaron 34.310.250 pesos. De ese total, 26.520.000 pesos correspondieron al equipo de gases en sangre y 7.790.250 pesos al coagulómetro.

El director del nosocomio, Federico Reichel, explicó: “Los nuevos equipos fueron destinados al Servicio de Laboratorio, donde permitirán obtener resultados más rápidos, precisos y estandarizados, en línea con las demandas actuales de un hospital en crecimiento que da respuesta no sólo a Villaguay sino también a todo el departamento y zonas vecinas”.

Hospital Santa Rosa de Villaguay.

El analizador de gases en sangre es considerado una herramienta central para la atención de pacientes críticos, ya que permite evaluar de manera inmediata parámetros vinculados con oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base, especialmente en articulación con la Unidad de Terapia Intensiva.

Más capacidad de internación

Por otra parte, el hospital Santa Rosa de Villaguay incorporó 20 camas de internación por un monto de 40.545.350 pesos. La compra permitirá ampliar la capacidad operativa, renovar parte del equipamiento existente y mejorar las condiciones de alojamiento para quienes requieren cuidados médicos.

Desde el área sanitaria indicaron que el coagulómetro también aportará mayor rapidez y exactitud en estudios esenciales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos anticoagulantes y situaciones de urgencia.