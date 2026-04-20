El hospital de María Grande avanza con reformas, camas nuevas y ambulancia renovada

El hospital Francisco Castaldo de María Grande continúa con un plan de mejoras en infraestructura y equipamiento que se desarrolla por etapas, con financiamiento mixto entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos, fondos propios del establecimiento y aportes de la comunidad.

Según se informó oficialmente, una de las intervenciones recientes fue la continuidad de la renovación eléctrica del edificio. El tablero general había sido finalizado durante el año pasado y, en las últimas semanas, concluyeron los trabajos en las salas de internación.

Las tareas seguirán en los próximos meses hasta completar la totalidad del sistema, con proyección hacia fines de este año.

Renovación edilicia

Para esa obra, la cartera sanitaria provincial destinó una partida extraordinaria destinada a la compra de materiales, mientras que el hospital afrontó la mano de obra con recursos propios.

En paralelo, también se concretaron mejoras en el exterior del edificio, entre ellas la pintura completa de la fachada.

La directora del establecimiento, Jaquelina Brondi, explicó: “Esta intervención fue posible gracias al trabajo de la cooperadora, que gestionó donaciones de pintura con comercios y empresas locales, mientras que el hospital afrontó los costos de mano de obra”.

Hospital Castaldo.

Trabajos en techos y mantenimiento

Desde el hospital indicaron además que se realizaron tareas estructurales en sectores del techo que presentaban deterioro.

Brondi señaló: “También se realizaron trabajos estructurales en techos que presentaban deterioro por la acumulación de suciedad y la presencia de aves”.

La colocación de cenefas permitió corregir esos inconvenientes, preservar la estructura y mejorar condiciones de higiene. Esa intervención fue financiada en conjunto entre la cooperadora y el hospital.

Nuevo equipamiento

En materia de equipamiento, el hospital de María Grande incorporó un desfibrilador externo automático (DEA) y un equipo de esterilización.

Además, recibió tres camas ortopédicas cedidas por el Hospital San Martín, se instaló un aire acondicionado en la sala de espera y se realizaron mejoras integrales en una ambulancia.

Los trabajos incluyeron renovación interior y del sistema de ventilación, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del establecimiento sanitario de María Grande.