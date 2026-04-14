Programa Sumar +: capacitaron a equipos de salud para su implementación

El Ministerio de Salud de Entre Ríos inició instancias de formación sobre el Programa Sumar +, en el marco de su implementación progresiva en distintos establecimientos de la provincia. La capacitación estuvo dirigida a equipos de salud y apuntó a fortalecer el uso de herramientas digitales en el sistema sanitario.

El encuentro se realizó de manera virtual y reunió a más de 100 referentes de centros de salud y hospitales de las regiones III y IV, que abarcan departamentos como Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Colón, Tala y Uruguay.

En este contexto, el Programa Sumar + avanza como una herramienta de gestión orientada a mejorar la cobertura sanitaria y la calidad de atención.

Ejes de la capacitación y uso de herramientas digitales

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos del programa, que fue aprobado en diciembre de 2025, y se destacó el rol de la historia clínica electrónica como instrumento clave para el registro de prestaciones.

Las autoridades sanitarias indicaron que el nuevo esquema pone el foco en la prevención y promoción de la salud, con una mirada integral sobre la atención en el primer nivel.

Capacitación en Salud.

El Programa Sumar + incorpora la obligatoriedad de utilizar plataformas digitales para reportar información, lo que permitirá optimizar el seguimiento de pacientes y mejorar la toma de decisiones.

Impacto en la gestión sanitaria

Desde el área de Salud señalaron que la implementación de este sistema permitirá contar con datos más precisos sobre las prestaciones realizadas, así como también sobre enfermedades crónicas, insumos utilizados y evolución de los pacientes.

Además, se destacó que una misma carga en la historia clínica permitirá generar múltiples registros, facilitando la articulación entre distintas áreas del sistema.

En ese sentido, el Programa Sumar + busca consolidar una red de atención más eficiente, con mayor capacidad de respuesta y seguimiento.

Las autoridades indicaron que estas capacitaciones continuarán en otras regiones sanitarias, tanto para establecimientos provinciales como municipales.