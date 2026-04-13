Invitan a la 8º Feria de Emprendedores Universitarios reunirá a más de 100 proyectos

REDACCIÓN ELONCE
La 8º Feria de Emprendedores Universitarios se realizará este jueves en la Escuela Normal de Paraná con entrada libre. Habrá productos artesanales, precios accesibles y participación de estudiantes de diversas carreras.
La Feria de Emprendedores Universitarios vuelve a posicionarse como un espacio clave de economía social y formación al anunciar su octava edición, que se desarrollará el este jueves en la Escuela Normal con la participación de más de 100 estudiantes emprendedores.
La iniciativa fue impulsada por alumnos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y buscó generar oportunidades de ingreso para quienes cursan carreras universitarias en un contexto económico complejo.
Durante una entrevista, Florencia Vázquez, coordinadora del Frente UADER, explicó a Elonce que “esta sería la octava edición de la Feria de Emprendedores Universitarios, un espacio que brindamos a los estudiantes”. En ese sentido, destacó el crecimiento sostenido del evento: “Empezamos hace tres años con 30 emprendedores y hoy tenemos el agrado de contar con 100, ofreciendo distintos productos y artesanías”.
El encuentro se desarrollará el jueves desde las 14 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita, y estará abierto a toda la comunidad. La convocatoria no se limita al ámbito académico, sino que busca integrar a vecinos y público en general, quienes podrán recorrer los distintos stands y adquirir productos a precios accesibles.
Un espacio para sostener los estudios en contexto de crisis
Los organizadores coincidieron en que la feria surgió como respuesta a las dificultades económicas que atraviesan los estudiantes. En ese sentido, remarcaron que el objetivo central es brindar herramientas concretas para que puedan sostener sus trayectorias educativas.
“Este espacio lo ofrecemos como una oportunidad para que puedan seguir solventando sus estudios universitarios y egresarse de las carreras que eligieron”, señaló Vázquez a Elonce. La propuesta, en ese marco, se consolidó como una alternativa de acompañamiento frente al encarecimiento de los costos académicos.
Por su parte, Nicolás Mandirola remarcó la importancia del acompañamiento social: “Es una buena oportunidad para que los estudiantes puedan solventar sus gastos. Invitamos a toda la comunidad a participar, porque es una feria abierta y necesitamos ese acompañamiento en estos tiempos de crisis”.
En tanto, Miriam, una de las emprendedoras participantes, valoró el impacto directo de la iniciativa: “Para mí esta propuesta es muy fructífera. Nos ayuda mucho a nosotros que somos emprendedores y estudiantes, para tener un sustento y poder pagar nuestras fotocopias y útiles”.
Amplia oferta de productos y precios accesibles
La feria contará con una gran diversidad de rubros, lo que la convierte en un espacio atractivo para distintos públicos. Según detallaron los organizadores, habrá productos de artesanía, accesorios, librería, marroquinería, tecnología y artículos para mascotas, entre otros.
Además, se destacó la fuerte presencia del rubro gastronómico, especialmente en panificación y repostería. “Mi emprendimiento se llama La casita de Estia y hago budines, galletitas, bizcochuelos y panes”, contó Miriam al describir su propuesta.
Uno de los puntos centrales será la política de precios, pensada para favorecer la accesibilidad. “Van a ser accesibles, no van a ser tan caros”, explicó la emprendedora, en línea con el objetivo de fomentar el consumo y garantizar que los visitantes puedan adquirir productos.
Desde la organización remarcaron que la variedad también se refleja en la procedencia de los estudiantes, con participación de carreras como psicología, lengua, filosofía y profesorados. Esta diversidad fortalece el carácter interdisciplinario de la feria.
Crecimiento sostenido y convocatoria abierta a la comunidad
El crecimiento de la Feria de Emprendedores Universitarios evidenció el interés de los estudiantes por generar alternativas económicas propias. De los 30 participantes iniciales, el evento alcanzó en esta edición los 100 emprendimientos, consolidándose como una propuesta de referencia en el ámbito universitario.
“Estamos realmente contentos con todos los chicos que confían en nosotros para llevar adelante este proyecto”, expresó Mandirola, al tiempo que valoró el compromiso de quienes se suman en cada edición.
La invitación se extendió a toda la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad. “La idea es que todos vengan, recorran los puestos y encuentren productos a buen precio”, señalaron.
Finalmente, los organizadores reiteraron que el ingreso será gratuito y destacaron que la feria no solo busca fomentar el consumo, sino también visibilizar el esfuerzo de los estudiantes que combinan estudio y trabajo para avanzar en sus proyectos personales y académicos.